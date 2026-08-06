ХОР (др.-греч. χορός, лат. chorus), в древнегреческом театре

Группа танцующих и поющих исполнителей, участвующих в сценическом представлении древнегреческой драмы.

Этот род греческого хора назывался драматическим хором. Драматический хор участвовал в театральных агонах и в сценическом представлении комедии, трагедии и сатировской драмы. В трагедии изначально хору принадлежала, безусловно, главная роль в сценическом действии. С развитием драматического действия в трагедии происходит удлинение диалогов и уменьшение роли хоровых партий, в спектакле все более возрастает роль актеров. Этот процесс начинается с введением второго актера, которое произошло в результате нововведений Эсхила , который, по словам Аристотеля, «ограничил хоровые части и предоставил главную роль диалогу» (Poet., 4, р. 1449 а 17-18). Однако в ранней трагедии хоровые партии преобладали. Хор занимает центральное место в трагедиях Эсхила, даже в созданной им в конце творческого пути трилогии «Орестея». И позднее хор все же остается существенной частью трагедии. Некоторые исследователи полагают возможным связывать увеличение числа хоревтов, которое произвел впоследствии Софокл , с усложнившимися сценическими требованиями и рассматривать эволюцию аттической трагедии не как сокращение сценических функций хора, а, напротив, как их расширение.

Тем не менее, хор все более теряет связь непосредственно с действием на сцене. Этот процесс, по мнению Аристотеля, который относится к нему с явным неодобрением, отчетливо заметен уже в трагедиях Еврипида , а еще более – у драматурга Агафона: «Также и хор следует считать одним из актеров, чтобы он был частицей целого и участвовал в действии не как у Еврипида, а так, как у Софокла. У прочих же поэтов песни хора не больше связаны со своим сказанием, чем с [любой] другой трагедией, потому они и поют вставочные песни, а начало этому положил Агафон» (Poet., 18, р. 1456 а 25-30). Окончательно хор выходит из употребления только в эпоху средней комедии.

О том, что вся античная драма вышла из хора, говорит множество деталей организации театрального действия. Происхождение греческого слова, обозначающего актера, – гипокрит (ὑποκριτής, букв. «дающий ответ») – связано с первоначальным порядком представления драмы, когда единственный актер своими репликами отвечал хору. Даже когда значение актеров в театральном представлении возрастает, у хора остается множество средств сохранять роль важнейшего участника драматического действия. Хор пребывал на сцене на протяжении всего спектакля; примеры, когда он на время покидает орхестру, чрезвычайно редки (напр., Aesch. Eum., 243; Soph. Aiax, 866; Eurip. Alc., 872). И хотя хоровые партии прерывались сольным выступлением актеров, у хора при этом оставались способы взаимодействия с актерами и помимо диалога с ними. Например, некоторые хоровые партии носят характер комментариев, сопровождающих происходящее на сцене, а иногда хор выполняет те же сценические действия, что и актер, подчеркивая их значение в развитии сюжета.

На ведущую роль хора указывает и соотношение численности хора и актеров, число которых, как известно, было ограничено. По сообщению лексикографов, хор в трагедиях Эсхила состоял из 12 человек. Софокл увеличил это число до 15 (Suid., s. v. Sofoklh'"; Pollux, IV, 109). Хотя у Поллукса мы встречаем любопытное указание, что до «Эвменид» Эсхила хор состоял из 50 человек. В качестве объяснения такой численности драматического хора (ведь 50 человек насчитывал дифирамбический хор) современные ученые выдвигают предположение, что в данном случае для восполнения традиционного числа Данаид в трагедии «Просительницы» к 12 хоревтам присоединилось 38 статистов или что число 12 имело чисто условное значение. Неизвестно, применял ли Эсхил в своих последних трагедиях нововведение Софокла (хор из 15 человек), однако в схолиях к Аристофану есть запись о том, что в драме Эсхила «Агамемнон» хор состоял именно из 15 человек (Schol. Aristoph. Equ., 589).

Описанный порядок, как правило, сохранялся и в дальнейшем: так, о 15 хоревтах применительно к трагедии говорит Поллукс, который сообщает также, что комедийный хор состоял из 24 человек (Pollux, IV, 109), хотя со временем количество хоревтов в комедии сократилось. Относительно численности хора драмы сатиров традиция не сохранила никаких свидетельств; обычно, основываясь на общности происхождения трагедии и сатировской драмы, его приравнивают к трагическому хору, однако высказывается и мнение, что к концу V в. до н. э. этот хор насчитывал лишь 12 хоревтов.

К классическому периоду мы видим целый «штат» людей, в обязанности которых входило руководство хором и его подготовка: конечно, сам поэт; корифей-запевала, который выделился из среды хоревтов; дидаскал , который профессионально руководил обучением хора; и наконец, хорег, который финансировал подготовку хора к выступлению.

На орхестре, где хор находился во время представления, он строился прямоугольником (отсюда его название χορὸς τετράγωνος «четырехугольный» хор. Драматический хор строился линиями, которые назывались στοῖχοι и ζυγά; при этом он мог располагаться различным образом: либо κατὰ στοίχους, тогда для хора трагедии это были 3 шеренги (στοῖχοι) по 5 человек, либо κατὰ ζυγά, при этом хор образовывал 5 рядов (ζυγά) по 3 человека. Такой же принцип применялся для построения хора комедии, с учетом соответствующего его размерам числа линий (6 х 4 или 4 х 6). Корифей занимал место в середине первого ряда, рядом с ним находились руководители полухоров (парастаты), на которые мог делиться хор во время драматического действия (Pollux, IV, 107). Разработанная система построения говорит о важной функции хора в организации театрального пространства.

В некоторых случаях в пьесах присутствовал и второй хор, причем лишь для отдельного эпизода. Так, в заключительной части «Эвменид» появляется процессия афинских женщин для сопровождения Эриний. В «Ипполите» Еврипида герой исполняет гимн Артемиде в сопровождении охотников (61-71), которые уходят со сцены до появления хора, представляющего женщин Трезен, причем некоторые исследователи считают возможным говорить о вторичном появлении мужского хора в конце пьесы (1101-1152). Еще один пример такого появления дополнительного хора мы видим в «Просительницах» Эсхила. В других случаях хор может делиться на полухоры (в трагедии «Просительницы» и «Семеро против Фив» Эсхила и «Аякс» Софокла). В комедии к концу V в. до н. э. было возможно как деление хора (в «Лисистрате» Аристофана), так и его удвоение (как в «Лягушках» Аристофана). Пример «Лягушек» любопытен также тем, что именно этот второй, дополнительный, хор лягушек и дал название комедии. Подготовка и содержание такого хора также относилась на счет хорега.

Хор, как правило, выходил на орхестру в полном составе, хотя были и исключения из правила. Обычно хор появлялся на орхестре из правого (от зрителей) входа, что обозначало в системе входов-выходов театрального пространства пределы собственной страны, так как хор, как правило, изображал в пьесе жителей той местности, в которой происходило действие. При своем появлении в начале действия хор исполнял парод (πάροδος). О том, как располагался хор во время драматического действия, наверняка сказать невозможно. Обычно исследователи предполагают, что во время исполнения хоровых партий – стасимов (στάσιμα) – хор в полном составе, без разделения на полухоры, был обращен к скене; при разделении на полухоры для исполнения песен во время сценического действия оба полухора стояли лицом друг к другу, наконец, при исполнении парабазы (παράβασις) в комедии хор был обращен к зрителям. Заключительная песнь хора именовалась эксодом (ἔξοδον) что буквально значило «выход, исход, удаление», знаменующий собой конец трагедии.

Выступление хора предполагало единство хорового пения, танца и музыкального сопровождения. Огромную роль в театральном перформансе играли костюмы. «Одеть хор» было главной заботой хорега, являвшейся самой затратной из его обязанностей. Костюмы хоревтов, как мы можем судить по замечаниям античных авторов и изображениям на вазах, были весьма разнообразны, часто необычны и затейливы (см. подробнее: Костюмы хора в древнегреческом театре ). Не только костюмы и маски делали хор важной частью оформления театральных представлений: находясь перед зрителями практически на протяжении всего сценического действа, он также оказывается в некотором смысле частью общей декорации, именно хор настраивает публику на жанр и характер представления.

Участники драматических агонов, в том числе и хоревты, прежде всего были участниками религиозного действа в масштабе всей общины – организованных государством праздников, посвященных богу Дионису, – и в этом смысле ощущали свою причастность к гражданскому коллективу. В условиях господства полисных ценностей, приоритета коллективного над частным, весьма символичным выглядит центральное место хора в драматическом спектакле.

Автор статьи: О.В. Кулишова