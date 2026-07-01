ХОМЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ХОМЯКО́В НИКОЛА́Й АЛЕКСЕ́ЕВИЧ, российский государственный деятель, действительный статский советник (1895), младший сын русского религиозного философа, основоположника славянофильства А.С. Хомякова (1804-1860) и Е.М. Хомяковой (урожденной Языковой) (1818-1852). Младший брат русского православного мыслителя, публициста и общественного деятеля Хомякова Д.А. (1841-1919), крестник Н.В. Гоголя.

В 1875 г. окончил курс двух факультетов Московского университета – физико-математического и юридического. В 1877 г. избран почетным мировым судьей Сычевского уезда Смоленской губернии, где унаследовал родовое имение Хомяковых Липицы.

Участвовал в качестве добровольца в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Был уполномоченным Красного Креста от московского дворянства при Кавказской армии. Присутствовал в составе санитарного отряда при штурме Карса, за что получил Орден Святого Владимира 4-й степени.

В 1880 г. избран Сычевским уездным предводителем дворянства и членом от земства в попечительский Совет Сычевской женской прогимназии. В 1881 г. Хомяков назначен почетным смотрителем Сычевского городского училища и председателем попечительского Совета Сычевской женской прогимназии. В течение девяти лет, – Смоленский губернский предводитель дворянства (избирался на этот пост на три трехлетия – в 1886, 1889 и 1892 гг.).

С 1894 г. — член Сельскохозяйственного совета при Министерстве земледелия и государственных имуществ. С 1896 по 1902 гг. – Директор департамента земледелия Министерства земледелия и государственных имуществ. Был женат на Наталье Александровне Хомяковой (урожденной Драшусовой), дочери профессора астрономии французского происхождения А.Н. Драшусова (1816-1890), у них было три дочери и сын.

Несколько лет был гласным Сычевского уездного и Смоленского губернского земства. Один из лидеров общероссийского земского движения, активный участник земских съездов 1904–1905 гг. В 1905 г. стал одним из основателей партии «Союз 17 Октября»; с 1906 г. член Центрального Комитета партии «октябристов», представитель ее левого – либерального – крыла. В годы русско-японской войны – руководитель общедворянской организации Красного Креста в Москве.

В 1906 г. был избран членом Государственного Совета (верхней палаты) от дворянства Смоленской губернии. Депутат II, III и IV Государственных Дум от Смоленской губернии. Будучи избран депутатом в Государственную Думу второго призыва отказался от звания члена Государственного Совета. Выдвигался на пост Председателя II Думы, но большинство проголосовало за кадета Ф.А. Головина, хотя Хомяков набрал 91 голос.

1 ноября 1907 г. на первом заседании III Государственной Думы подавляющим большинством голосов избран Председателем Думы и оставался на этом посту почти два с половиной года, до апреля 1910 г., когда вынужден был покинуть председательское кресло в знак протеста против провокационного поведения в Думе ультраправых во главе с Пуришкевичем. Критиковал аграрную реформу П.А. Столыпина и действия возглавляемого им правительства. Активного участия в работе IV Думы Хомяков не принимал, поскольку полностью разочаровался в этом органе.

В 1914 г. с началом Первой мировой войны, Хомяков возглавил работу земств по оказанию помощи фронту, в частности – Красный Крест в 8-ой армии, а его дочь Мария встала во главе санитарного отряда государственной думы.

В 1913-1915 гг. председатель Петербургского клуба общественных деятелей. В 1918-1920 гг. – участник белого движения: член русской делегации на совещании в Яссах с представителями стран Антанты в ноябре 1918 г., затем возглавлял деятельность Общества Красного Креста в Добровольческой армии и Вооруженных Силах Юга России. Эмигрировал через Константинополь в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Почти сразу по приезде умерла его жена. Хомяков занимал должность председателя Российского Общества Красного Креста в Дубровнике, однако эмигрантского общества сторонился. Хомяков скончался в Дубровнике 28 июня 1925 г., вместе с женой похоронен на местном кладбище.

Политическое кредо Хомякова состояло в том, что развитие местного самоуправления не противоречит принципу самодержавия. Выступал против всеобщих, равных, прямых и тайных выборов в Думу и отстаивал принцип формирования представительного учреждения из членов земских собраний. Для Хомякова земская деятельность была не политической, а экономической.

Сочинения:

Записка о передаче в ведение государства дела обеспечения страны продовольствием. Смоленск, 1892.

Политические письма // Русское дело. 1905. 5 ноября