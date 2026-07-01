ХОМЯКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ХОМЯКО́В ДМИ́ТРИЙ АЛЕКСЕ́ЕВИЧ, старший сын русского религиозного философа, основоположника славянофильства А.С. Хомякова (1804-1860) и Е.М. Хомяковой (урожденной Языковой) (1818-1852). Старший брат председателя III Государственной Думы и одного из основателей партии октябристов Н.А. Хомякова (1850-1925).

Православный мыслитель, педагог, публицист и общественный деятель. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Почетный попечитель тульской мужской гимназии и Тульской палаты древностей.

Был членом правых организаций: «Кружок москвичей» и «Союз русских людей» (с 1905 г.), пользовался авторитетом в церковных кругах - являлся членом Предсоборного присутствия.

На протяжении многих лет прилагал усилия по сохранению наследия А.С. Хомякова, переводу, изданию, истолкованию и разъяснению его сочинений и переписки, участвовал в издании собрания сочинений А.С. Хомякова.

Концепция самодержавной власти Д.А. Хомякова, изложенная в трех брошюрах «Православие», «Самодержавие», «Народность», является не повтором (на чем настаивал H.A. Бердяев), а творческим развитием прежних славянофильских идей его отца. Его труды оказали влияние на развитие русской консервативной мысли. Полемизируя со взглядами М.Н. Каткова и К.П. Победоносцева, он встретил поддержку со стороны Л.А. Тихомирова, который творчески развил и объединил в рамках целостной доктрины концепции К.Н. Леонтьева и Д.А. Хомякова.

Был похоронен в Даниловом монастыре рядом с родителями.

Сочинения:

По поводу исторических ошибок, открытых г. Соловьевым в богословских сочинениях Хомякова // Православное обозрение. Москва, 1888. № 3.

Самодержавие. Опыт схематического построения этого понятия. Рим, 1899. Отпечатано на правах рукописи. М., 1903; Мирный труд. Харьков, 1906. № 6–8;

О классицизме // Мирный труд. Харьков, 1904. № 6;

Разгром общины — Указ 9 ноября // Мирный труд. Харьков, 1906. № 10.

О замечаниях А.В. Горского на богословские сочинения Хомякова // Хомяков А.С. Полн. собр. соч. Сочинения богословские. Изд. 5-е. М., 1907.

Новейшая свобода // Мирный труд. Харьков, 1907. № 6–7.

К сорокалетию кончины Филарета // Русский Архив. Москва, 1907. № 12.

Православие (как начало просветительно-бытовое, личное и общественное) // Мирный труд. Харьков, 1908. № 1–5.

Клир и Государственная дума // Мирный труд. Харьков, 1908. № 6.

Народность // Мирный труд. Харьков, 1908. № 10–12.

Собор, соборность, приход и пастырь // Религиозно-философская библиотека. М., 1917.

Православие, самодержавие, народность. Монреаль, 1983; Минск, 1997; Москва, 2011.