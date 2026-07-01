ХОМЯКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Русский религиозный писатель, философ, поэт, публицист, один из основоположников славянофильства, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук (1856); выступал за отмену крепостного права.

Отец Степан Александрович Хомяков (умер 1836) и мать Мария Алексеевна Киреевская (1771-1857) происходили из старинных дворянских родов. Получил домашнее образование. В детстве изучил французский, немецкий, английский и латинский языки. Позднее к ним добавились санскрит, греческий, еврейский.

В 1821 году держит при Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук. В 1822 году Хомяков поступил на военную службу в Астраханский кирасирский полк, через год перевелся в конную гвардию в Петербург. В начале 1825 года он временно оставил службу и выехал за границу. Хомяков посетил Париж, где занимался живописью, был в Швейцарии и Северной Италии, затем через земли западных славян вернулся в Россию. В это время им была закончена трагедия в стихах «Ермак». По возвращении жил попеременно в Москве и в Петербурге, сотрудничал в «Московском Вестнике» Д.В. Веневитинова.

Участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов: поступил в Белорусский гусарский полк, состоял адъютантом при генерале кн. В.Г. Мадатове. После заключения мира Хомяков вышел в отставку в чине штаб-ротмистра и с тех пор больше уже не служил. За участие в боевых действиях он получил Орден святой Анны 3-ей степени.

В 1836 году Хомяков женился на сестре поэта Н.М. Языкова Екатерине Михайловне (1818-1852). У Хомяков было девять детей: два сына умерли в раннем возрасте, семеро: пять дочерей и два сына дожили до совершеннолетия. Среди них Д.А. Хомяков (1841-1919) – религиозный мыслитель и Н.А. Хомяков (1850-1925) – председатель III Государственной думы.

В 1838 году А.С. Хомяков приступает к своему основному историческому сочинению – «Записка о всемирной истории» («Семирамида») (часть 1-2; опубликована в 1871-1873 годах). Этот обширный труд, представляющий собой обзор мировой истории с точки зрения славянофильского учения, остался незаконченным.

Основные положения славянофильской доктрины впервые были изложены Хомяковым в статье «О старом и новом» (1839 год), не предназначавшейся для печати и прочитанной на одном из вечеров И.В. Киреевского. С тех пор в журналах «Москвитянин», «Московских сборниках», позднее в «Русской беседе», а также в салонах А.П. Елагиной и Аксаковых Хомяков отстаивает свои взгляды и получает широкую известность как полемист и оратор. Так, полемика с Грановским длилась с 1845 по 1847 годы.

В 1847 году Хомяков с женой и старшими детьми совершил путешествие в Германию, Англию, Францию и Прагу.

В начале 50-х годов XIX века Хомяков все больше начинает интересоваться вопросами религии. В трех брошюрах, изданных за границей под общим названием «Несколько слов православного христианина о западных верованиях» (1853-1858 годы), он выступает защитником православия.

С 1856 года участвовал в редакции журнала «Русская беседа». В 1857 году благодаря его усилиям возродилось «Общество любителей русской словесности» при Московском университете, председателем которого он оставался до смерти.

В сентябре 1860 года Хомяков поехал в село Ивановское Рязанской губернии, где заболел холерой и скоропостижно скончался. Похоронен в Даниловом монастыре.

В поэзии Xомякова преобладают историко-публицистические мотивы, он выступает за сближение славянских народов. Его творчеству свойственна полемическая направленность: критика католицизма, протестантизма, «западничества», немецкого классического идеализма.

Развивал учение о «соборности» («кафоличности», цельности, внутренней полноте), характеризующей не только природу христианской церкви, но и человека, общества, процессов познания и творчества. Тем самым «соборность» трактуется Хомяковым как общий метафизический принцип устройства бытия. В дальнейшем это учение Хомякова стало одной из основ концепции всеединства и личности в русской религиозной философии (В.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк).

Хомяков обратил внимание на специфику народной жизни, серьезно анализировал сельскую общину, считая ее здоровым началом и единственным самобытным гражданским учреждением, уцелевшим в русской истории.

Мировая история по Хомякову – это история народов, каждый из которых представляется как коллективная личность, наделенная определенным характером и историческим призванием. Специфичный характер русской истории Хомяков видел в православии как единственном источнике просвещения на Руси. Усвоение высшим сословием чужеродных начал западной цивилизации привело, по Хомякову, к разрыву между просвещенным обществом и народом, достигшим апогея в послепетровскую эпоху. Возвращение к исконным началам – единственный путь к созданию самобытной национальной культуры.

Сочинения:

24 стихотворения. М., 1844.

Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900-1904.

Стихотворения и драмы / Вступ. ст. Б. Ф. Егорова. Л., 1969.