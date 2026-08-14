ХОМУТОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье генерал-лейтенанта. Учился в Пажеском корпусе , военную службу начал в августе 1812 г. в лейб-гвардии Гусарском полку, принимавшего активное участие в военных действиях во время Отечественной войны 1812 г. В сражении под Красным гусарам удалось отбить у неприятеля батарею и знамя, за что Хомутов получил в награду золотую саблю с надписью «За храбрость». Затем Михаил Григорьевич участвовал во многих боях во время Заграничного похода русской армии, заслужил несколько боевых наград, дошел до Парижа. После возвращение из похода, полк вновь был расквартирован в Красном Селе, Хомутов дослужился до звания полковника, присвоенное ему 20 февраля 1823 г., через три года стал командиром Санкт-Петербургского уланского полка.

Уланы участвовали во многих сражения Русско-турецкой войны 1828-29 гг., дошли до Адрианополя, Михаил Григорьевич 22 сентября 1829 г. получил звание генерал-майора. Помимо боевых действий, русским войскам приходилось сталкиваться с крайней нуждой со стороны местного населения, некоторые болгары сражались на стороне России. Хомутов способствовал переселению некоторых семейств в пределы России, за что был удостоен Высочайшего благоволения.

После войны его военная карьера продолжалась весьма успешно, с 1833 г. Михаил Григорьевич стал командиром лейб-гвардии Гусарского полка, в котором начал военную службу, одновременно возглавил 2-ую бригаду 1-й гвардейской легкой кавалерийской дивизии. 1 декабря 1835 г. получил орден св. Георгия 4-й степени. Затем его судьба претерпела значительные изменения, из столицы его отправили в Новочеркасск, заниматься вопросами реформирования войска Донского , сначала на посту начальника штаба (с 1839 г.), а затем наказного атамана (с 1848 г.). При этом он стал первым атаманом, не имевшего казачьего происхождения. 6 декабря 1854 г. был произведен в генерал-адъютанты. Много сделал для улучшения довольствия казаков-офицеров, прировняв их жалование к офицерам легкой регулярной кавалерии. Занимался вопросами образования: было открыто несколько мужских и женских станичных училищ, в Новочеркасске помимо гимназии появился Институт благородных девиц. По инициативе Хомутова и архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна с 1857 по 1859 г. на месте деревянной церкви Дмитрия Солунского был возведен каменный собор. Также в Новочеркасске появился городской водопровод и был разбит сад.

В 1862 г. оставил должность наказного атамана и вернулся в столицу, где был назначен членом Государственного совета и получил в награду за долгую безупречную службу высшую награду Российской империи – орден св. Андрея Первозванного. Вскоре скончался и нашел упокоение в Федоровской церкви Александро-Невской лавры.