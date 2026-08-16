ХОЛОДОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус. 22.8.1869 поступил в 2-е военное Константиновское училище. 6.9.1869 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 17.7.1872 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением в Киевскую крепостную артиллерию. 6.11.1872 произведен в поручики. 12.1.1875 переведен в Кронштадскую крепостную артиллерию. 25.10.1875 произведен в штабс-капитаны. 6.8.1876 уволен со службы по домашним обстоятельствам. Во время сербо-турецкой войны 1876 г. находился в сербской армии. 9.7.1877 определен на действительную службу с назначением в Кронштадскую крепостную артиллерию. 17.9.1877 назначен командующим 4-й ротой. 18.12.1878 произведен в капитаны. 11.10.1880 утвержден командиром роты. 5.5.1885 назначен командиром северной № 5 батареи с оставлением командиром роты. 24.7.1886 назначен вр. заведующим практическими занятиями Кронштадской крепостной артиллерии. 1.9.1886 произведен в подполковники (со старшинством с 24.7.1886). 30.8.1893 произведен в полковники. 17.10.1893 назначен командиром 3-го батальона Кронштадской крепостной артиллерии. 6.4.1898 назначен командиром Квантунской крепостной артиллерии. Неоднократно вр. и. д. заведующего артиллерийской частью Квантунского полуострова и области. Участник похода русских войск в Китай 1900–1901 гг. С 15.6.1900 по 13.7.1900 комендант Цзиньчжоуских позиций. 17.7.1900 назначен и. д. коменданта крепости Порт-Артур. 31.7.1900 назначен начальником полевого артиллерийского управления с правами инспектора артиллерии армии. 5.8.1900 назначен заведующим артиллерийской частью Квантунской области с оставлением начальником управления. 26.2.1901 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 12.6.1900). 15.3.1901 в связи с расформированием полевого артиллерийского управления отчислен от должности начальника. 29.1.1903 назначен помощником начальника артиллерии Приамурского военного округа. 20.1.1904 назначен в распоряжение Главного артиллерийского управления. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 29.2.1904 назначен генералом для особых поручений при наместнике его императорского величества на Дальнем Востоке. 18.8.1905 назначен начальником осадной артиллерии Маньчжурских армий. 15.1.1906 прикомандирован к Главному артиллерийскому управлению. 18.4.1907 назначен и. д. начальника артиллерии Одесского военного округа. 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности. 6.12.1915 произведен в генералы от артиллерии за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий. 2.1.1916 назначен и. д. начальника окружного артиллерийского управления Одесского военного округа. 20.12.1916 назначен начальником артиллерийских снабжений армий Румынского фронта. С 8.2.1917 по 5.3.1917 и с 24 по 31.3.1917 вр. и. о. главного начальника снабжений армий Румынского фронта. 1.4.1918 назначен председателем ликвидационной комиссии управления начальника артиллерийских снабжений армий Румынского фронта. 1.8.1918 в связи с демобилизацией фронта выведен за штат. Затем в эмиграции. Скончался в Лондоне.

Жена: дочь полковника Зинаида Павловна (урожденная Коргуева) (?–29.10.1911). Дети: Елена (р. 28.3.1880), Николай (р. 11.12.1894)