ХОЛОДНАЯ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

Русская актриса, звезда немого кино.

Ранние годы

Отец – Василий Андреевич Левченко, выпускник Московского университета и преподаватель российской словесности. Мать – Екатерина Сергеевна, в девичестве Слепцова. Вера имела младших сестер Надежду и Софью. С раннего детства девочка жила с семьей в Москве у бабушки. Она была ученицей гимназии Перепелкиной, которую оставила ради балетной школы при Большом театре . Вера мечтала стать балериной, однако по настоянию родственников вернулась в гимназию, чего потом так никогда им и не простила. Помимо балета, она имела ряд других увлечений, среди которых спорт, музицирование и участие в любительских театральных постановках. Юная Вера восхищалась дарованием прославленной Веры Комиссаржевской . Кроме всего прочего, девочка ухаживала за сестрами, так как отец скончался от холеры в 1903 году, а мать имела проблемы со здоровьем.

Выпустившись из гимназии в 1910 году, Вера вскоре вышла замуж за юриста и любителя спорта Владимира Холодного. Тогда девушка, восхищавшаяся датской актрисой Астой Нильсен и уже размышлявшая об актерской стезе, посещала московский артистический клуб «Алатр», где собиралась культурная элита того времени.

Творчество

Точно неизвестно, что конкретно подтолкнуло Веру Васильевну к работе в кино. Возможно, свою роль среди прочего сыграли и финансовые трудности в семье. Холодная начала пробоваться в кино в 1914 году. Дебютной ролью для начинающей актрисы стал эпизод в картине В.Р. Гардина «Анна Каренина» (1914, киностудия «П. Тиман и Ф. Рейнгардт»). Сам режиссер невысоко оценил способности Веры и сотрудничать дальше не стал. Знаменательным стал 1915 год, когда девушка познакомилась в том же «Алатре» с режиссером студии А.А. Ханжонкова Евгением Бауэром. Последний сразу предложил ей главную роль в картине «Песнь торжествующей любви», которую она в итоге и исполнила. Студия подписала с артисткой договор на три года. Это время стало т.н. «бауэровским» периодом творчества Холодной, она снималась в фильмах режиссера «Дети века» (1915), «Пробуждение» (1915), «Лунная красавица» (1916) и др. Несмотря на противоречивые отзывы критиков, после фильма Бауэра «Жизнь за жизнь» («Сестры-соперницы»; 1916) Вера Холодная стала признанной звездой экрана. Картина имела огромный успех и в прессе, и среди зрителей.

Отыграв в свыше десяти фильмах студии Ханжонкова, актриса стала сотрудничать с кинофирмой Д.И. Харитонова, по одной из версий, предложившей Вере Васильевне значительно больший гонорар. Такой же переход совершил и известный режиссер П.И. Чардынин. С этого момента именно у него будет сниматься Холодная. К тому времени за актрисой на экране закрепился образ женщины, ставшей жертвой чужих страстей и бессильной им противостоять. Его продолжал поддерживать в своих фильмах и Чардынин. Первой совместной картиной стал фильм «У камина» (1917), произведший настоящий фурор среди зрителей. Холодная, несомненно, была более любима публикой, чем ее партнеры Витольд Полонский и Владимир Максимов. После оригинальной ленты последовал фильм-продолжение «Позабудь про камин, в нем погасли огни…», где партнером Веры стал Осип Рунич. Популярности картины не помешали даже события Октябрьской революции . Студия Харитонова пользовалась народной любовью к Холодной, снимая с ней множество практически одинаковых картин. Так, за несколько лет (до 1919 года) было снято свыше 30 фильмов с ее участием.

Нужно отметить, что Вера Васильевна не прекращала работать и во время Первой мировой войны . Помимо съемок, она участвовала в благотворительных концертах, при этом навещая мужа-фронтовика, ушедшего на войну добровольцем.

Веру Холодную любили и при новой советской власти. Сразу после октября 1917 года она снялась в фильме «Живой труп» (и это в условиях экономии электричества). Сам Станиславский пригласил Веру Васильевну поработать в МХТ, однако та слишком много снималась, времени на театр просто не было.

В 1918 году студия Харитонова с основными работниками, среди которых Чардынин, Рунич и др., перебралась в Одессу. Туда же вместе с сестрой Софьей и дочерями Женей и Нонной уехала Вера Холодная. По пути она участвовала в концертах в поддержку Добровольческой армии и даже поработала на нескольких фильмах. В конце 1918 году Одессу заняли белые войска вместе с частями французов. Тогда актрисе стали приходить приглашения от западных кинофирм, однако та наотрез отказалась от них, не желая оставлять Россию. В этот период Холодная была занята в четырех лентах: «Последнее танго», «Женщина, которая изобрела любовь», «Азра», «Княжна Тараканова». Также она участвовала в концертах и вечерах, собиравших средства для Красного Креста. В Одессе у Веры Васильевны были самые разнообразные знакомства: от французского генералитета и белых офицеров до тайных большевистских агентов. Возможно, последние пытались каким-то образом использовать актрису в политических целях.

Смерть

Мировое поветрие гриппа-«испанки» не обошло в 1918 году и Одессу. Вера Васильевна заболела ей в начале 1919 года, перевернувшись в санях после спектакля. Болезнь протекала очень тяжело. Поклонники постоянно находились у дома актрисы, ее коллеги не находили себе места. Однако все попытки врачей не увенчались успехом. Грипп буквально за несколько дней сгубил актрису. Вера Холодная скончалась в феврале 1919 года в возрасте 25 лет. В последний путь любимицу публики провожал, по словам родственников Веры Васильевны, буквально весь город. В театрах по всей стране шли панихиды в память о покойной. Холодная была погребена на Первом христианском кладбище Одессы, с тем, чтобы после перевезти останки в Москву. Однако этого не случилось. Гроб так и не был перевезен, а после ликвидации кладбища в 1932 году он и вовсе был утерян.

О столь неожиданной смерти молодой актрисы ходило множество слухов, усугубившихся расстрелом в Москве ее мужа, однако никаких подтверждений им не нашлось.

По мотивам биографии Веры Холодной Никита Михалков в 1975 году снял один из лучших своих фильмов «Раба любви».