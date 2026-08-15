ХОЛОД МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древней Греции и Рима СПбГУ.

В 1994 г. закончил Исторический факультет Псковского государственного педагогического института. В 1994-1995 гг. проходил стажировку на Кафедре истории древней Греции и Рима Исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. С 1995 по 1998 г. учился в очной аспирантуре Исторического факльтета СПбГУ (Кафедра истории древней Греции и Рима). Тема диссертации: "Македонская монархия и греческие полисы (338-323 гг. до н. э.)" (научный руководитель: профессор Э. Д. Фролов).

Преимущественная область научных интересов: история Македонии в правление Филиппа II и Александра Великого; проблема отношений македонской монархии и греческих полисов во второй половине IV в. до н. э.

Кроме осуществления руководства рядом курсовых и дипломных работ, на Историческом ф-те СПбГУ в 2004-2005 гг. М. М. Холодом читаются следующие курсы: История древней Греции и Рима (общий курс), История эллинизма, История античной Македонии, Введение в изучение античности, Историческая география античного мира, История греческой литературы, Античная культура и литература.