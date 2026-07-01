ХОЛМОГОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Холмогорский районный краеведческий музей.

Дом, в котором сейчас располагается музей, построен заводчиком Д.Ф. Берденниковым в 1906-1908 годах и является памятником регионального значения. В здании сохранились предметы интерьера, заложенные первоначальным владельцем. Второй этаж занимают экспозиции - 7 залов, рассказывающие об истории Холмогор, жизни местных жителей, об известных людях и промыслах. Есть небольшой выставочный зал.

Сейчас в музее насчитывается 941 предмет основного фонда и 762 вспомогательного фонда. Проводятся различные мероприятия и экскурсии, мастер-классы, выставки. Холмогоры - одно из древнейших поселений на Беломорском севере.

В музее можно прикоснуться к истории славного поморского края, ознакомиться с происхождением знаменитой Холмогорской породы крупного рогатого скота, косторезного промысла, узнать о секретах архиерейских палат.

После реорганизации Холмогорский краеведческий музей стал структурным подразделением - филиалом МКУК «Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова ».

Иллюстрации:

Холмогорский районный краеведческий музей.