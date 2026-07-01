ХОЛЬД (HAULD)

Термин «хольд» изначально имел значение «воин». Если рассматривать поэтические произведения, то слово «хольд» может применяться для обозначения героя или даже в общем смысле человека. Поэмы передавались из поколения в поколение без каких-либо изменений, даже в том случае, ели используемые там слова уже поменяли свое значение или вовсе не употреблялись. Поэтому, чтобы проследить эволюцию термина «хольд» стоит обратиться к другим источникам.

В правовых документах зафиксированы более точные значения этого слова. Например, церковное право Боргартинга, делит население на различные социальные категории, среди которых встречаются и хольды. Они, согласно этому документу, являются частью верхушки общества и имеют наследственные привилегии. В таком случае термин «хольд» становится синонимом другого термина, обозначающем знать – «бонды».

Хольды не просто обладали более высоким социальным статусом, чем остальные свободные граждане. Они были основными носителями правовых норм в Трёндалаге (Центральная Норвегия).

Автор статьи: Перепечкин К. В.