ХОКНИ ДЭВИД

Современный английский художник, график, фотограф. В 2011 г. признан самым влиятельным британским художником XX – XXI вв.

Детство и юность

Дэвид стал четвертым из пяти детей в семье Лауры и Кеннета Хокни. В нем рано проснулся интерес к творчеству, вероятно, под влиянием отца. Кеннет Хокни был бухгалтером, однако в свободное от работы и семейных забот время посещал художественные курсы и проводил свой досуг за рисованием. Родители Дэвида были неординарными людьми, так его мать Лаура была последовательницей методистской церкви, вегетарианкой, она воспитывала детей в религиозном духе. Начальное образование Дэвид получил в Веллингтонской начальной школе, затем обучался в Брадфордр Граммар Скул. Окончательно определившись в выборе профессии, в 1953 г. Хокни поступил в брадфордский колледж искусств, а затем с 1959 г. продолжил свое художественное образование в Лондонском Королевском колледже изящных искусств.

Становление и творчество

Будучи еще студентом королевского колледжа, Хокни принял участие в нашумевшей выставке 1960 г. «Молодые современники», ознаменовавшей приход поп-арта в Великобританию. Несмотря на то, что в этот период произведения Хокни были близки к данному направлению, в его работах также прослеживается влияние экспрессионизма, вероятно пришедшего в его творческую манеру через изучение работ Ф. Бэкона.

В 1962 г. Хокни должен был завершить обучение в колледже, исполнив дипломную работу – изображение женской фигуры. Однако он отказался это делать, заявив, что художника можно оценивать только по тем работам, которые он сделал по собственному желанию. Администрация колледжа в свою очередь сообщила, что в таком случае не сможет выдать Хокни диплом об окончании этого учебного заведения. В отместку Дэвид написал скетч-пародию «Диплом». В результате аттестационная комиссия, учитывая все предыдущие учебные заслуги и растущую известность Хокни, засчитала эту работу и выдала художнику диплом об окончании колледжа. В 1963 г. Дэвид преподавал в колледже изящных искусств Мэидстоун.

В 1964 г. Хокни принял решение переехать в США. Он поселился в Лос-Анджелесе, чьи пейзажи и городской ландшафт вдохновили художника на создание серий работ, посвященных воде. Особенно часто Дэвид писал бассейны, добиваясь акрилом неожиданных цветовых решений. В результате именно этот сюжет принес ему популярность.

В 1960-1970-е Хокни жил между Лос-Анджелесом, Лондоном и Парижем. Помимо пейзажей в этот период он активно работал в жанре портрета. Среди его моделей – родители, друзья, возлюбленные, коллеги по цеху, известные личности и многие другие. Со временем сам Хокни превратил себя в объект изображения – он создал более 300 автопортретов. Также он активно работал в графике, создавая литографические пейзажи Лос-Анджелеса, иллюстрации к определенным темам, явлениям, книгам. В 1973-1976 гг. сотрудничал с бельгийским графиком Альдо Кроммелинком, в мастерской которого он создал серию из 20 отпечатков - «Голубая гитара: Офорты Дэвида Хокни, вдохновленные Уоллисом Стивенсом, которого вдохновил Пабло Пикассо».

В начале 1980-х Хокни заинтересовался фотографией и фотоколлажами. Он разработал авторскую технику, заключающуюся в фотографировании статичного объекта с одного ракурса, иногда допуская его небольшое изменение. Затем художник разрезал сделанные полароидом снимки на множество частей, а затем соединял их вместе уже в виде коллажа. Этот способ «видения» объекта Хокни придумал случайно. Однажды работая над картиной, он сделал несколько снимков своей гостиной, разорвал их, а потом склеил обратно, не пытаясь, однако, добиться единой композиции. Получившееся изображение как будто проводило зрителя по комнате, разделяя ее на структурные элементы, подобно кубистическим композициям. Уже в 1985 г. журнал Vogue для оформления обложки номера заказал Хокни портрет Селии Биртвел, выполненный в стиле фотоколлажа.

Для Хокни характерна работа сериями, и в 90-е он вернулся к истокам, работая над изображением воды (серия «Волна»), собак (серия «Дни собаки»), пейзажей (серия произведений, посвященных Йоркширу).

В 1999-2001 гг. художник выполнил более 200 портретов, используя камеру-люциду. Обращение к этому инструменту произошло после того, как Хокни посетил ретроспективную выставку Доминика Энгра. Дэвид обратил внимание на тщательность прорисовки разнообразных деталей на портретах известного французского живописца XIX в. Графические работы Энгра напомнили художнику произведения его современника, Энди Уорхола, которые тот создавал при помощи обводки проекции фотографии на холсте. Хокни предположил, что Энгр, как и многие другие художники, мог использовать специальный оптический прибор, чтобы добиться максимальной правдоподобности. По мнению Дэвида, еще живописцы эпохи Возрождения начали прибегать к этому инструменту. В 2001 г. Хокни опубликовал книгу «Секретное знание: новое открытие утраченных техник старых мастеров», где изложил свою гипотезу, получившую впоследствии название «гипотеза Хокни-Фалько». Высказанное в издании предположение о повсеместном использовании камер-люцид было воспринято широкой публикой с интересом. В научной среде также нашлись сторонники гипотезы, правда, немногочисленные – среди них был физик Чарльз Фалько, специалист по оптике тонких пленок, выступивший с обоснованием догадки Хокни. Тем не менее, большинство искусствоведов и историков науки не поддержали гипотезу Хокни-Фалько. Среди контраргументов они выдвинули отсутствие письменных свидетельств об использовании камер-люцид, а также недостаточное развитие оптической техники в рассматриваемый период (XIII – XIX вв.). Так или иначе, Хокни проводил художественные сессии с использованием оптических инструментов, правда, все эти практики носили графический характер.

В 2000-е Хокни активно осваивал возможности современных технологий в области живописи и декоративного искусства, создав более сотни работ при помощи Ipad. Например, при помощи этого устройства он разработал занавес (176 кв.м.) для Венской оперы. Нельзя не отметить, что свои первые дизайны для театра Хокни создал еще в 1960-е. Он активно сотрудничал с оперными театрами Лондона, Нью-Йорка, Мехико, Сан-Франциско, Чикаго и др.

В творческой карьере Хокни насчитывается более 400 персональных выставок и участие в 500 групповых. Такая продуктивность обусловлена особым отношением художника к работе, в интервью изданию Esquire он заявил: «Я работяга и всегда был таким . Счастливее всего я чувствую себя за работой. Поэтому я работаю каждый день, и в выходные тоже. Я до сих пор могу простоять у холста за работой семь часов кряду — художники не выходят на пенсию».

В конце 1970-х он принимал активное участие в открытии Музея современного искусства в Лос-Анджелесе, став одним из его основателей. В последние годы (2016-2018 гг.) в Европе и США прошли ретроспективные выставки Хокни, где были представлены 82 портрета, написанные за 24 часа – каждая модель позировала художнику по 6-7 часов три дня подряд. В ноябре 2018 г. его картина «Бассейн с двумя фигурами» была продана на аукционе «Кристи» за рекордную сумму в 90 млн. 300 тыс. долларов, сделав Хокни самым «дорогим» из ныне живущих художников.