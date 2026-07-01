ХОГАРТ УИЛЬЯМ

Английский живописец, иллюстратор, гравер.

Ранние годы

Родился в семье учителя латыни Ричарда Хогарта и Анны Гиббонс. Попытка исправить тяжелое материальное положение, в котором оказались молодые супруги, привела отца Уильяма в долговую тюрьму, где он пробыл пять лет. В этот тяжелый период семья Хогартов выживала за счет продажи народных лекарств, изготавливаемых Анной. Живя в бедности, с ранних лет Уильям был вынужден подрабатывать. Из-за этого в начальную школу он поступил значительно позже своих сверстников. Обучение Хогарт не завершил, поступив в 1713 г. в мастерскую к граверу по серебру Эллису Гэмблу.

Становление

С 1718 г., когда Ричард Хогарт скончался, и Уильяму пришлось взять на себя финансовые заботы о семье, начинается его самостоятельный творческий путь. Гравер берется за выполнение любых заказов – он изготавливал визитки, оттиски гербов и пр. Вскоре Уильям, повинуясь развившейся еще в детстве склонности к изобразительному искусству, стал брать уроки академического рисунка у Л. Черони и Д. Вандербанка.

В 1720 г. Хогарт открыл собственную граверную мастерскую. Он активно начинает работать в жанре сатиры. Наибольшей популярностью и известностью в этот период пользуются его гравюры, высмеивающие оперные спектакли, театральные постановки и актуальные политико-экономические явления. Тогда же Уильям пробует себя в книжной иллюстрации. В 1726 г. он проиллюстрировал поэму «Хадибрас» С. Батлера. В 1728 г. на сюжет популярной бурлескной «Оперы нищего» Д. Гея Хогарт создал свое первое одноименное живописное полотно. Созданные на шекспировские пьесы картины «Генрих IV» и «Буря» продолжили исследование художником театрального мира и средств его выразительности. Сам автор в своей автобиографии писал: «Я старался разрабатывать свои сюжеты как драматург. Моя картина была для меня сценой, мужчины и женщины – моими актерами, которые с помощью определенных поз и жестов разыгрывали пантомиму».

В 1720-е Хогарт также исследует и другие жанры живописи. Он создает несколько т.н. «разговорных портретов» («Семья Фаунтейн», «Собрание в доме Ванстед» и др.). Исследование и проработка столь разнообразных тем и сюжетов в творчестве Хогарта связана не только с художественными исканиями, но и с жизненными обстоятельствами. В 1724 г. он познакомился с Джейн Торнхилл, с которой тайно сочетался браком в марте 1729 г. В новом статусе Хогарт был вынужден работать еще больше: «Потом я женился и занялся рисовать небольшие салонные картинки от 12 до 15 дюймов высотой. Поскольку они были новинкой, то имели успех в течение нескольких лет и хорошо продавались».

Творчество

Одним из самых известных произведений Хогарта стала серия гравюр «Карьера проститутки» (1730-1731). Сюжет этих шести «моральных историй» разворачивается как театральное действо. Главный персонаж - молодая девушка Молл, названная в честь героини романа Д. Дефо «Молл Флендерс», сначала оказывается в руках сводницы, а затем аморальный образ жизни приводит ее к печальному концу. Выразительный и лаконичный язык хогартского произведения пришелся по вкусу как искушенной, так и широкой публике. Своеобразным признанием в рядах последней можно считать бесконтрольное и повсеместное копирование этой серии гравюр. На волне успеха Хогарт создал следующую серию – «Карьера распутника» (1735-1737). В противоположность персонажу Молл, жертве социального неравенства, художник ставит в центр своего внимания светского повесу, чьи будни насыщены различными пороками (тщеславие, алчность, чревоугодие и т.д.). Сатирическое изображение нравов светского общества нашло свое логическое продолжение в серии «Модный брак» (1743-1745). Художник последовательно изобразил трагические последствия женитьбы по расчету. Все три серии пользовались большим успехом, как в Великобритании, так и за ее пределами. В 1740-1750-е гг. Хогарт создал еще несколько серий («Четыре стадии жестокости», «Прилежание и леность», «Выборы»). Также он работал над отдельными гравюрами на остросоциальные сюжеты. В живописи новым этапом его карьеры стала работа в историческом жанре.

Сатирическое творчество Хогарта вдохновлялось, прежде всего, контрастами повседневной жизни Лондона. Художник с потрясающей детальной точностью, превращающей его живописные полотна и гравюры в визуальный исторический источник, театрально подчеркнутым пафосом и торжеством морали заложил новое направление в национальной школе живописи и графики.

В 1753 г. Хогарт издал трактат «Анализ красоты», утвердивший художника в роли теоретика искусства. В 1757 г. Уильям был назначен главным живописцем королевского двора. Хогарт активно работал над сатирическими произведениями вплоть до своей кончины в 1764 г.