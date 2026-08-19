ХОДЖА Энвер Халил

Албанский государственный и политический деятель, руководил Албанией в 1945-1985 гг.

Мусульманин, затем атеист. В 1930 г. окончил лицей в г. Корча, учился в университете г. Монгелье (Франция). В 1935-1936 гг. – секретарь албанского консульства в Брюсселе. Член французской и бельгийской компартий. В 1938-1939 гг. жил в СССР. 7 ноября 1941 г. один из организаторов Коммунистической партии Албании (КПА; с 1948 г. - Албанская партия труда), член ЦК. С 1943 г. генеральный секретарь КПА. Один из организаторов партизанского движения в Албании. Кавалер ордена Суворова (1947). В 1942-1945 гг. член Президиума, председатель Национально-освободительного фронта Албании (с августа 1945 г. - Демократический фронт Албании (ДФА)). С 1944 г. командующий национально-освободительной армией (с 1945 г. - Албанская народная армия). В 1944-1946 гг. глава Временного демократического правительства, затем правительства Албании до 1954 г. Также в 1944-1953 гг. министр национальной обороны, в 1946-1953 гг. - министр иностранных дел. В 1948-1954 гг. - генеральный секретарь АПТ. С 1954 г. - первый секретарь ЦК АПТ. Председатель Генерального Совета ДФА (с 1945 г.), член Президиума Народного Собрания (с 1954 г.), главнокомандующий вооруженными силами и председатель Совета обороны (с 1976 г.). В 1945-1955 гг. – один из организаторов репрессий сначала против оппозиции и «фашистских пособников» (то есть чиновников периода 1939-1945 гг.), а затем – против товарищей по партии, обвиненных в пособничестве И. Тито. В 1949 г. был казнен К. Дзодзе. На III съезде АПТ в 1956 г. отрицал, что Албании имел место « культ личности ». Осуществлял политику сохранения сталинистского режима в Албании, автаркии, самоизоляции страны от внешнего мира. Во внутренней политике стремился к формальному социальному уравнительству. Проводились гонения на религию, считалось, что все албанцы должны быть атеистами. Не соглашался с политикой нормализации советско-югославских отношений (см. советско-югославский конфликт). С 1961 г. вступил в открытую борьбу с “ревизионизмом” КПСС. Выел Албанию из СЭВ, а в 1968 г., в связи с вводом войск в Чехословакию (см. Пражская весна 1968 г.) и из Варшавского договора. До середины 70-х г. проводил политику с Китаем , поддерживал маоизм. Затем Албания под руководством Ходжи оказалась в полной международной изоляции. Смиволом правления Ходжи многочисленные бетонные оборониельные сооружения, строившиеся на случай агрессии западных империалистов, югославских и советских «ревизионистов». VIII съезд АПТ в 1981 г. провозгласил, что в Албании построен социализм и начато создание коммунизма . Одновременно прошли репрессии против выдвиженцев погибшего накануне М. Шеху, который был ближайшим соратником Ходжи. Вскоре после смерти Ходжи новое руководство АПТ попыталось проводить реформы, но после Восточноевропейских революций коммунистический режим в Албании пал в 1990-1992 гг.

Сочинения:

Титовцы. Л., 1997;

Хрущёв убил Сталина дважды. М., 2010;

Хрущёвцы. СПб., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.