ХОДЖА Энвер Халил
Албанский государственный и политический деятель, руководил Албанией в 1945-1985 гг.
Мусульманин, затем атеист. В 1930 г. окончил лицей в г. Корча, учился в университете г. Монгелье (Франция). В 1935-1936 гг. – секретарь албанского консульства в Брюсселе. Член французской и бельгийской компартий. В 1938-1939 гг. жил в СССР. 7 ноября 1941 г. один из организаторов Коммунистической партии Албании (КПА; с 1948 г. - Албанская партия труда), член ЦК. С 1943 г. генеральный секретарь КПА. Один из организаторов партизанского движения в Албании. Кавалер ордена Суворова (1947). В 1942-1945 гг. член Президиума, председатель Национально-освободительного фронта Албании (с августа 1945 г. - Демократический фронт Албании (ДФА)). С 1944 г. командующий национально-освободительной армией (с 1945 г. - Албанская народная армия). В 1944-1946 гг. глава Временного демократического правительства, затем правительства Албании до 1954 г. Также в 1944-1953 гг. министр национальной обороны, в 1946-1953 гг. - министр иностранных дел. В 1948-1954 гг. - генеральный секретарь АПТ. С 1954 г. - первый секретарь ЦК АПТ. Председатель Генерального Совета ДФА (с 1945 г.), член Президиума Народного Собрания (с 1954 г.), главнокомандующий вооруженными силами и председатель Совета обороны (с 1976 г.). В 1945-1955 гг. – один из организаторов репрессий сначала против оппозиции и «фашистских пособников» (то есть чиновников периода 1939-1945 гг.), а затем – против товарищей по партии, обвиненных в пособничестве И. Тито. В 1949 г. был казнен К. Дзодзе. На III съезде АПТ в 1956 г. отрицал, что Албании имел место «культ личности». Осуществлял политику сохранения сталинистского режима в Албании, автаркии, самоизоляции страны от внешнего мира. Во внутренней политике стремился к формальному социальному уравнительству. Проводились гонения на религию, считалось, что все албанцы должны быть атеистами. Не соглашался с политикой нормализации советско-югославских отношений (см. советско-югославский конфликт). С 1961 г. вступил в открытую борьбу с “ревизионизмом” КПСС. Выел Албанию из СЭВ, а в 1968 г., в связи с вводом войск в Чехословакию (см. Пражская весна 1968 г.) и из Варшавского договора. До середины 70-х г. проводил политику с Китаем, поддерживал маоизм. Затем Албания под руководством Ходжи оказалась в полной международной изоляции. Смиволом правления Ходжи многочисленные бетонные оборониельные сооружения, строившиеся на случай агрессии западных империалистов, югославских и советских «ревизионистов». VIII съезд АПТ в 1981 г. провозгласил, что в Албании построен социализм и начато создание коммунизма. Одновременно прошли репрессии против выдвиженцев погибшего накануне М. Шеху, который был ближайшим соратником Ходжи. Вскоре после смерти Ходжи новое руководство АПТ попыталось проводить реформы, но после Восточноевропейских революций коммунистический режим в Албании пал в 1990-1992 гг.
Сочинения:
Титовцы. Л., 1997;
Хрущёв убил Сталина дважды. М., 2010;
Хрущёвцы. СПб., 1997.
Автор статьи: Шубин А.В.