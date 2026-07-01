ХОДЯКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2002), профессор, заведующий кафедрой новейшей истории России Института истории СПбГУ.

Родился в 1964 году в Таллине. В 1990 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Совет народного хозяйства северного района в период формирования системы централизованного государственного управления промышленностью : (Январь 1918 - февраль 1920 гг. )».

В 1989–1992 год – научный сотрудник Института социально-экономических проблем АН СССР.

С 1993 года – сотрудник Института истории СПбГУ (до 2014 года – исторический факультет СПбГУ), с 2004 года – профессор. В 2001–2003 годах – заместитель декана по научной работе. С 2003 года заведует кафедрой новейшей истории России.

В 2002 году защитил докторскую диссертацию на тему «Децентрализм в промышленной политике регионов России. 1917-1920 гг.».

Автор более 180 научных публикаций. В область научных интересов входят политическая и социально-экономическая история России ХХ века, Великая Российская революция 1917 года, Гражданская война в России, оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, история денежного обращения в России и СССР, история СПбГУ в XX веке. Ответственный редактор научно-теоретического журнала «Новейшая история России».

Сочинения

Деньги революции и гражданской войны: денежное обращение в России. 1917-1920 гг. – СПб., 2009.

Медико-санитарное обслуживание военнопленных на территории Ленинграда и области в 1944-1949 гг. // Военно-исторический журнал. - 2011. - № 11 (в соавторстве с В.А. Ивановым)

Материалы Государственного архива Эстонии как источник по изучению истории иностранных военнопленных Великой Отечественной войны в лагерях НКВД-МВД СССР. 1944-1949 гг. // Вестник архивиста. - 2013. - № 2.

Побеги иностранных военнопленных из лагерей НКВД-МВД Эстонии в 1945-1949 гг. // Новейшая история России. - 2013. - № 2.

Vӓlismaalastast sõjavangid Kreenholmi puuvilladudes. 1945 aasta (Иностранные военнопленные в амбарах Кренгольма. 1945 год) // Tuna. Ajalookultuuri ajakiri. - 2013. - № 3.

История Советской России. СПб., 1999. (В соавторстве с И.С. Ратьковским);

История России: учебник. М.: Проспект, 2008. (В соавторстве с А.Ю. Дворниченко, Ю.В. Тотом);

Новейшая история России. М., 2004 (В соавторстве).