ХОДОРОВИЧ ВИКТОР АНТОНОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье коллежского асессора армяно-григорианского вероисповедания. Учился в Эриванской мужской гимназии. Поступил в Киевский политехнический институт, но так и не закончил его. После начала Первой мировой войны , 13 октября 1914 г. добровольцем ушел на фронт. 29 октября 1914 г. его отправили в Севастопольскую военную авиационную школу, начавшую свою работу в 1910 г., но сыгравшую важную роль в подготовке военных летчиков во время войны. После окончания школы в мае 1915 г. начал служить в 3-м полевом авиационном отряде, но вскоре перешел в 35-й корпусный авиационный отряд. В составе отряда многократно участвовал в разведывательных полетах, бомбардировал позиции противника. 30 июля 1915 г. великий князь Георгий Михайлович Романов во время очередной поездки на фронт лично наградил Ходоровича Георгиевским крестом 2-й степени. 23 декабря 1915 г. получил чин прапорщика. Во время очередного вылета близ города Черновцы 2 апреля 1916 г. Ходорович был сбит. Вскоре начал службу в 8-ом армейском авиационном отряде, который в апреле-мае 1917 г. входил в состав 1-ой боевой авиационной группы, а затем в составе 2-ой боевой авиационной группы. Все это время 8-ой авиа отряд сражался на Юго-Западном фронте. 24 июня 1917 г. летчик отличился во время вечернего разведывательного полета под г. Станиславовым, вызвал огонь вражеских орудий на себя и выяснил расположение вражеских батарей. Эти сведения были использованы при наступлении русских войск, окончившееся прорывом обороны противника, в результате которой более 10000 тысяч солдат и офицеров попало в плен. 2 сентября 1917 г. за этот полет Ходорович был награжден Георгиевским оружием. 19 ноября 1916 г. получил чин подпоручика. 27 марта 1917 г. получил орден Святого Станислава 2-й степени с мечами за многочисленные успешные разведывательные полеты над Карпатами. 29 октября 1917 г. стал поручиком. После Октябрьской революции и начала Гражданской войны , Ходорович был призван в Красную армию. Служил в Киевской авиационной школе РККВФ. В Виннице вскоре был сформирован отряд особого назначения, в который включили Ходоровича. 12 апреля 1919 г. на трофейном самолете «Эльфауг», Виктор Антонович совершил перелет на территорию Венгрии и успешно приземлился в селе Полфалва недалеко от Будапешта, доставив венгерского коммуниста Ференца Дьердя. Обратный перелет также был удачным. Несмотря на другие попытки со стороны большевиков, авиаперелеты так и не стали регулярными. В августе 1919 г. вместе с женой перелетел на территорию белых. Его включили в Управление начальника авиации ВСЮР. Вскоре получил чин штабс-капитана. Заболел тифом и скончался.