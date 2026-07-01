ХОДАСЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ ФЕЛИЦИАНОВИЧ

Русский поэт.

Дореволюционные годы

Отец – Фелициан Иванович, фотограф, происходил из дворян. Мать – Софья Яковлевна Брафман, происходила из еврейской семьи, однако была католичкой. У Владислава был старший брат Михаил.

Будущий поэт проходил обучение в Третьей Московской гимназии, после выпуска из которой в 1904 году стал студентом юрфака Московского университета. Вскоре он, однако, избрал историко-филологический факультет, на котором пробыл до 1910 года, когда оставил университетскую скамью, так и не доучившись до конца.

В студенческие годы берет начало литературное творчество Ходасевича. Он, уже тогда вращавшийся в литературных кругах Москвы, посещавший различные творческие кружки и собрания, общавшийся с другими поэтами и писателями (например, с В. Брюсовым , М. Осоргиным , Б. Зайцевым ), выпускал свои стихи в таких известных изданиях, как «Весы» и «Золотое руно». В 1907 году свет увидел его дебютный поэтический сборник «Молодость». В середине 1900-х молодой человек успел недолгое время побыть в роли мужа, сочетавшись браком с Мариной Рындиной, однако пара вскоре распалась.

1910-1911 годы были для поэта очень непростыми. Сам он долго болел (проблемы были с легкими), из-за чего некоторое время жил в Венеции. В этом городе имел место неудачный для Ходасевича роман. В довершение всех бед тогда же скончались мать и отец Владислава Фелициановича. Однако в том же 1911 году он близко сошелся с Анной Чулковой. Через шесть лет пара поженилась, вместе они воспитывали сына Анны от первого брака Эдгара. Не прекращалось все это время и литературное творчество Ходасевича. Так, в 1914 году вышел второй сборник стихов «Счастливый домик». Кроме того, поэт работал на поприще публицистики и переводов. В период Первой мировой он, слабый здоровьем и не служивший на фронте, трудился в таких изданиях, как «Русские ведомости», «Утро России», «Новая жизнь». Летние месяцы двух предреволюционных лет Ходасевич, страдавший от туберкулеза позвоночника, проводил в Коктебеле, в гостях у Макса Волошина .

После революции

Февральскую революцию Владислав Фелицианович горячо приветствовал, доброжелательно он отнесся и к событиям октября 1917 года , хотя постепенно разочаровался в режиме большевиков. Однако до начала 1920-х годов он много работал на родине. В 1918 году вместе с поэтом Львом Яффе Ходасевич выпустил антологию еврейской поэзии. Также он преподавал в литстудии Пролеткульта, трудился в театральном отделе Наркомпроса, возглавлял отделение издательства Горького «Всемирная литература» в Москве. В начале 1920 года у поэта проявился острый фурункулез, после чего он переехал в Петроград. Здесь Максим Горький организовал для него паек и устроил жить в «Дом искусств». В том же году был напечатан третий поэтический сборник Владислава Фелициановича «Путем зерна». В 1921 году у него завязался роман с писательницей Ниной Берберовой. Летом следующего года пара отправилась в Берлин, где так же, как и в Питере, вышла четвертая книга поэта «Тяжелая лира». Несколько лет влюбленные прожили в Берлине, где сдружились с Андреем Белым , а затем, до 1925 года, в Германии и Италии у Максима Горького. Совместно с последним Ходасевич организовал и вел литературный журнал «Беседа».

В 1925 году теоретическая вероятность возвращения в Россию для него окончательно исчезла: после ряда статей в адрес советских литераторов, а также органов госбезопасности СССР, Владислав Фелицианович, заклейменный прессой страны Советов, остался в эмиграции. Тогда же он с Ниной обосновался во французской столице. Здесь продолжал печатать стихи в различных русскоязычных изданиях, с 1927 года руководил литотделом эмигрантской газеты «Возрождение». Тогда же вышло его «Собрание стихов», которое по сути завершило поэзию Ходасевича, с тех пор погрузившегося в работу критика. На данном поприще он добился очень больших успехов. Он писал о задачах эмигрантской литературы и путях современной поэзией, часто вступая в полемику с товарищами по писательскому цеху. Также составлял литературные обзоры. В это время Владислав Фелицианович подружился с Владимиром Набоковым , которого высоко ценил как творца.

С конца 1920-х Ходасевич занимался написанием воспоминаний («Некрополь. Воспоминания», 1939), выпустил книгу «Державин». В 1932 году он расстался с Ниной Берберовой, в следующем году сочетавшись браком с Ольгой Марголиной.

Летом 1939 года страдавший слабым здоровьем поэт скончался в Париже в возрасте 53 лет. Погребен на кладбище Булонь-Биянкур.