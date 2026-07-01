ХМЕТЕВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Василий Андреевич родился в 1698 г. (число и месяц не установлены). Местом рождения считается с. Остафьево Суздальского уезда. Выходец дворянской династии Хметевских. Отец – помещик Андрей Иванович.

С 1721 г. обучался в московской Школе математических и навигацких наук. В 1723 г. вместе с другими переведен в Санкт-Петербургскую Академию морской гвардии. Параллельно выполнял различные работы.

Устроился во флот на должность штурманского ученика. С апреля 1733 г. – подштурман на кораблях Балтийского флота. Состоял при Адмиралтействе, а также портах, для которых выполнял разные задания.

Экспедиция

В 1734 г. вошел в состав Второй Камчатской экспедиции. Исполнял обязанности адъютанта В.Й. Беринга. С января 1738 г. – штурман.

В сентябре 1739 г. В.Й. Беринг направил Х. и И.Ф. Елагина на «Святом Гаврииле» из Охотска в Большерецк. Экипаж должен был подготовить описание берегов Камчатки и выбрать место базирования экспедиции.

Побывав в Большерецке, Х. отправился в Нижне-Камчатск. В 1740 г. изучал устье р. Камчатки и выяснял перспективы сооружения порта. В итоге сооружение Петропавловского порта началось в Авачинской губе. С 1741 г. – мичман.

В 1742 г. Х. под руководством М. Шпанберга, который возглавлял Южный отряд экспедиции, отправился к Японским о-вам. Был изучен о-в Хоккайдо. В 1743 – 1744 гг. на «Большерецке» Х. осуществил первую глазомерную съемку северного берега Охотского моря. Были описаны около 1500 км на участке Охотск – устье р. Вилиги, а также часть западного берега пол-ва Камчатка.

Дальнейшая судьба

С сентября 1751 г. – лейтенант. Продолжил службу в Тобольске. В 1752 г. возвратился на север в должности начальника морской части Охотского порта. Курировал вопросы безопасности и бесперебойной доставки грузов на Камчатку. Вел гидрографические исследования.

В 1753 г. на «Святом Иоанне Крестителе» совершил переход из Охотска к восточному берегу Камчатки. Однако по пути корабль потерпел крушение у Курильских о-вов. На Х. было заведено дело. Следствие длилось вплоть до 1761 г., но Х. продолжал исполнять свои обязанности.

В 1755 – 1756 гг. вошел в состав Нерчинской экспедиции, которая исследовала р. Амур и северную часть Тихого океана. С 1756 г. – капитан-лейтенант.

В 1761 – 1762 гг. Х. на «Святой Елизавете» совершили плавание вдоль северного побережья Охотского моря, окончив описание берегов и подготовив карты Гижигинской и Пенжинской губ. Были картографированы земли и созданы планы Большерецкого, Верхне- и Нижнекамчатского острогов, Тигильской крепости.

С мая 1762 г. Х. вышел в отставку.

Командир Камчатки

С 1771 г. – командир Камчатки. Управлял делами из Охотска. В 1773 г. оставил должность и отбыл в Иркутск. С января 1777 г. – капитан 2 –го ранга с увольнением от службы.

Дальнейших сведений о жизни Х. не имеется.