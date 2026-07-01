ХМЕЛИТА, МУЗЕЙ

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита».

Расположен в Вяземском районе Смоленской области, представляет собой комплекс уникальных архитектурных и ландшафтных памятников, недалеко от Вязьмы, на водоразделе притоков крупнейших рек Европейской России - Днепра и Волги, вблизи автодороги Москва - Минск.

Центром музея-заповедника является родовая усадьба Грибоедовых Хмелита, построенная дедом писателя Федором Алексеевичем Грибоедовым в середине XVIII века. Она является не только мемориальным местом, но и памятником русского гражданского зодчества в стиле елизаветинского барокко .

В состав музея-заповедника входит усадьба Грибоедовых «Хмелита» с надворными постройками, церковью, парком и каскадом прудов; усадьбы «Богородицкое» и «Григорьевское»; место усадьбы, где родился и жил адмирал П.С. Нахимов в бывшем селе Городок. Помимо упомянутых, существует еще довольно обширный перечень памятников истории и культуры, представляющий несомненный интерес как неотъемлемая часть истории России. Не менее важной частью уникальный комплекса памятников музея-заповедника являются памятники природы.

Смысловым центром музея-заповедника является усадьба Хмелита - родовое имение Грибоедовых, в котором будущий автор комедии «Горе от ума» часто бывал в детские и юношеские годы. В главном доме-дворце существует единственный в России музей А.С. Грибоедова с монографической историко-культурной экспозицией «А.С. Грибоедов и его время». В «Хмелите» создана также музейная экспозиция, посвященная выдающемуся русскому флотоводцу адмиралу П.С. Нахимову, который родился в расположенном неподалеку сельце Городок.

Усадьба Хмелита имеет и самостоятельную историко-культурную ценность как выдающийся памятник русского барокко. В составе музея-заповедника находятся также другие усадьбы XVIII века, связанные с пребыванием здесь А.С. Грибоедова (Григорьевское, Богородицкое, Никольское); усадьба Городок - место рождения П.С. Нахимова.

В селе Богородицком создается военно-исторический мемориал «Богородицкое поле», посвященный памяти защитников Отечества (воинов Западного и Резервного фронтов), оказавшихся в окружении под Вязьмой и ценой своей жизни защищавших Москву в октябре 1941 года. Здесь, на месте героического прорыва окруженных войск, находится стела в память воинов 2-й дивизии народного ополчения Москвы и моряков 200-го дивизиона.

Иллюстрации:

Культурный и природный музей - заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита».