ХЛЫТЧИЕВ ЯКОВ МАТВЕЕВИЧ

Инженер-кораблестроитель, профессор прикладной математики, академик Сербской академии наук и искусств (1955 г.)

Образование и служба в России.

В 1904 г. окончил с золотой медалью классическую гимназию в Ростове-на-Дону, поступил на кораблестроительное отделение Санкт-Петербургского политехнического института. В 1905-1906 гг. посещал Высшую техническую школу в Берлине. По окончании института в 1911 г. поступил на службу в конструкторское бюро Балтийского судостроительного завода. Одновременно работал инженером-конструктором и впоследствии главным инженером в частных кораблестроительных обществах. С 1913 г. начал заниматься преподавательской деятельностью на кафедре строительной механики Политехнического института, читал курсы строительной механики корабля и теории упругости.. Его научным руководителем вплоть до 1918 г. являлся крупный специалист в области строительства кораблей профессор И.Г.Бубнов.

После революции, уехал в Херсон, где с 1918 г. принял участие в организации Политехнического института, стал экстраординарным профессором, заместителем директора института. Также работал на местной верфи.

Эмиграция в Югославию.

В январе 1920 г. перебрался в Севастополь, откуда в трюме французского корабля вместе с женой и коллегой по институту, профессором С.П.Тимошенко, Хлычиев переправился в Константинополь, оттуда выехал в Белград. Здесь он получил место преподавателя технического факультета Белградского университета, его работа была связана с графистикой, гидравликой, технической механикой. В 1925 г. принял гражданство Королевства СХС. В 1932 г. был избран на должность ординарного профессора университета. Одновременно вел научную работу по специальности, оставил после себя группу учеников на техническом факультете Белградского университета, впоследствии получившей его имя. Во время Второй мировой войны был арестован немцами, через 2 месяца отпущен, продолжил преподавать в университете.

После Второй мировой войны.

После войны возглавил кафедру механики, создал судостроительный отдел в университете. Хлытчиев был настоящим организатором и популизатором науки в стране: первые 3-х конгресса по теоретической и прикладной механике прошли в Югославии благодаря его участию.

В этот период он сотрудничал с Машиностроительным институтом САНУ имени Владимира Фармаковского, продолжал работу над трудами по кораблестроению. С января 1951 г. – научный сотрудник Математического института САНУ; вышел на пенсию, но продолжал научные изыскания. Многолетняя научная деятельность была отмечена избранием его 10 июня 1955 г. действительным членом Сербской Академии наук и искусств (САНУ). Последняя статья ученого, посвященная вопросу эффективной ширины поперечных балок в корабельных конструкциях, вышла в свет в 1964 г., уже после смерти автора.