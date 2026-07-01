ХЛУДОВ ГЕРАСИМ ИВАНОВИЧ

Успешный предприниматель

Герасим Иванович родился в 1821 г. Происходил из купеческого сословия. Его отец – И.И. Хлудов был известным московским купцом.

Обучался сначала в уездном Адриановском училище, затем – в Практической коммерческой академии. Однако кончина отца и старшего брата Тараса вынудила Х. оставить учебу и в 1837 г. войти в семейный бизнес.

В 1842 г. братья Герасим, Алексей и Назар организовали товарищество «А., Н., Г. и Д. Ивана Хлудова сыновья». Спустя два года они сумели добиться получения участка земли на р. Гуслянке неподалеку от Егорьевска. Земля отныне находилась в их вечном потомственном пользовании и должна была использоваться под ткацко-отделочную фабрику, которая и была здесь построена. В 1845 г. фабрика по производству пряжи, на которой трудись 300 рабочих, выпустила первые товары, а уже в 1849 г. изделия удостоились серебряной медали выставки, в 1853 г. – золотой. С 1860 г. Х. был присвоен чин мануфактур-советника.

В 1867 г. продукция товарищества Х. была выставлена на выставке в Париже и удостоилась серебряной медали за качество. В 1874 г. было создано было Товарищество Егорьевской бумагопрядильной фабрики братьев Алексея и Герасима Хлудовых. В единоличной собственности Х. с 1885 г. оказалось Товарищество Ярцевской мануфактуры.

Предприятия приносили большой доход. Они были оборудованы новейшей техникой. Помощь в ее приобретении оказал известный немецкий предприниматель Л. Кноп. Он завоевал немалую популярность как специалист по доставке оборудования из Англии и строительстве практически с нуля фабрик текстильной специализации.

Общественная деятельность

Наряду с торговым делом Х. занимался общественной деятельностью. Исполнял обязанности гласного Московской городской думы, выборного московского купеческого сословия, выборного Московского биржевого общества. Член Московского отделения мануфактурного совета.

Благотворительность

Х. слыл известным коллекционером. Особенно любил картины В.Г. Перова. Как только появлялась возможность, он скупал картины художника. Собранную коллекцию уже после смерти Х. разделили его потомки.

Выделял Х. средства на обустройство Крутицких казарм, ремонт казарменной церкви.

Умер Х. в 1885 г.

Семья

Дети: Александра, Клавдия, Прасковья, Любовь. Ряд исследователей упоминают о существовании сыны, однако имя его доподлинно неизвестно.