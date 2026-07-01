ХЛЕВНЮК ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1997), профессор кафедры истории России XX-XXI века исторического факультета МГУ (2011), профессор Школы исторических наук факультета гумантираных наук НИУ ВШЭ (2014), ведущий научный сотрудник Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ, главный специалист Государственного архива Российской Федерации.

Родился 7 июля 1959 года в Виннице. В 1980 году окончил Винницкий государственный педагогический институт им. Н.Островского по специальности «История». В 1987 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменение облика городских рабочих СССР. 1926-1939 гг.». В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Политбюро ЦК ВКП(б) в 1930-е годы. Механизмы политической власти в СССР». С 2011 года работает на историческом факультете МГУ. C 2011 года работает на историческом факультете МГУ, профессор кафедры истории России XX-XXI века.

Автор более 150 научных публикаций. Специалист по истории сталинизма. В область научных интересов также входят политическая и экономическая история СССР 1920-х – 1960-х годов, изучение и публикация архивных документов.

Плоды авторской деятельности:

1937: Сталин, НКВД и советское общество. М.: Республика, 1992.

Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М.: РОССПЭН, 1996.

Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е годы. М.: Россия молодая, 1993.

Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2010.

Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН. 2011 (В соавт.).

Cold Peace. Stalin and the Soviet Ruling Circle, 1945-1953. New York: Oxford University Press, 2004. (В соавт.)

Historie Gulagu. Od koletivizace po "Velký teror". Praha: BB/Art, 2008.

In Stalin's Shadow. The Career of "Sergo" Ordzhonikidze. New York, London: M.E.Sharpe, 1995.

Master of the House. Stalin and His Inner Circle. New Haven, London: Yale University Press, 2008.

Storia del Gulag. Dalla collecttivizzazione al Grande terrore. Giulio Einaudi editore, 2006.

The History of the GULAG. 1930–1941. New Haven, London: Yale University Press, 2004.