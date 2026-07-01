ХЛЕБНИКОВЫ

Кто такие Хлебниковы?

Происхождение фамилии Хлебниковы связано с профессией пекаря, торговца хлебом. Люди, некогда торговавшие хлебом, изготавливавшие его, получили впоследствии эту фамилию.

Фамилия является достаточно распространенной, встречается как среди представителей дворянских и купеческих династий, так и в среде мещанства и крестьянства.

Исследователи отмечают несколько родов Хлебниковых. Часть из них получили дворянство благодаря военной или гражданской службе согласно Табели о рангах. В основном они были выходцами из мещанской или купеческой среды.

В истории наиболее известна семейство астраханских купцов Х., в частности, В.А. Хлебников (орнитолог), его сын В.В. Хлебников (поэт) и дочь В.В. Хлебникова (художница).

Дворянские роды

Известно четыре рода Х., которые являются дворянскими. Они были записаны в I часть родословных книг Санкт-Петербургской, Новгородской и Московской губерний. Первое упоминание о них относится к XVIII в.

Среди представителей дворянских родов Х. можно выделить следующих представителей:

1) Петр (1734 – 1777) – коллежский асессор, премьер-майор, генерал-аудитор-лейтенант.

2) Василий Михайлович – статский советник.

3) Харлампий Николаевич – коллежский асессор, выходец из астраханских купцов.

Сохранились родословные дворянские книги, в которых упоминаются Х., но которые не имеют гербов: это потомки Андрея Ильича (1778 – 1868) – штурмана шлюпа «Диана», участника кругосветного путешествия В.М. Головнина, выходца из купеческого рода

Купеческие роды

Из всех Х., которые относятся к купечеству, выделяются представители астраханских купцов:

1) Иван Матвеевич (1758 – 1847) – купец, потомственный почетный гражданин Астрахани.

2) Алексей Иванович (1801 – 1871) – купец 1-й гильдии, торговец оружием и зерном.

3) Владимир Алексеевич (1857 – 1934) – известный орнитолог, первый директор Астраханского заповедника.

4) Виктор Владимирович (Велимир) (1885 – 1922) – поэт-футурист, деятель Серебряного века.

Ростовские Хлебниковы

Купцы Х. были выходцами из посадских г. Ростова. Они упоминаются с начала XVII в. Известный представитель рода - Петр Васильевич (1799 – 1865) – краевед, общественный деятель. К концу XIX в. они практически исчезли.

Вологодские Хлебниковы

Купеческий род Х. из Вологды специализировался на солеварении в Леденгском Усолье в начале XVIII в.