ХЛЕБНИКОВ АНДРЕЙ ИЛЬИЧ

Начало карьеры

Андрей Ильич родился в 1777 г. (по другим данным – в 1778 г.). Согласно Санкт-Петербургской дворянской родословной книге он был выходцем из купеческой семьи. По другим сведениям, происходил из петербургских дворян.

В 1795 г. начал обучение в Штурманском училище, которое успешно закончил. Во время обучения плавал по Каспийскому морю.

По окончании обучения прибыл в столицу. В 1805 – 1806 гг. плавал на судах в Балтийском море.

В составе экспедиции

В биографии Х. есть интересная страница об его участии в составе кругосветной экспедиции В.М. Головнина. Дело в том, что российское правительство решило предпринять кругосветное плавание для осуществления новых географических открытий в Тихом океане поблизости от границ Российской империи. Для этой цели был снаряжен шлюп «Диана» во главе с капитаном В.М. Головниным.

В июне 1807 г. корабль вышел в плавание, а уже в апреле следующего года оказался у мыса Доброй Надежды. Войдя в английский Саймонстаун, судно столкнулось с непредвиденными трудностями. Английская эскадра задержала шлюп, несмотря на наличие разрешения от английского правительства, до получения официального ответа из Англии. Корабль оставался в фактическом плену около года. Попытка бегства, предпринятая экипажем 16 мая 1809 г., увенчалась успехом. Судно сумело добраться до Камчатки. В 1809 г. Х. произвели в штурманы.

Следующая поездка связана с описанием Курильских и Шантарских островов, Татарского берега, которое было вновь поручено В.М. Головнину. Х. принял участие на шлюпе «Диана» в этой кампании. Свои воспоминания об этом путешествии Х. написал в 1814 г.

25 апреля 1811 г. судно вышло в плавание к Курилам. Были описаны острова, собраны сведения о них. Однако 11 июля в ходе работ у о-ва Кунашир В.М. Головнин и его команда были задержаны и оказались в плену. Их поместили в тюрьму на о-ве Матсмай (Хоккайдо), здесь они провели более двух лет. Только 10 октября 1813 г. пленные были освобождены и отправились домой.

В июле 1814 г. Х. прибыл в Охотск, а в январе 1815 г. вернулся в столицу, где приступил к составлению планов и карт путешествия.

Дальнейшая судьба

По возвращении в столицу Х. плавал по Балтийском и Северном морям, ходил в Англию, Францию, Голландию.

В 1818 г. Х. записали в родословную книгу Санкт-Петербургской губернии. Находился на службе в различных ведомствах. В 1823 г. из гвардейского экипажа Х. перевелся в Сначала был смотрителем Охтинских слобод, затем – помощником начальника отделения Хозяйственной экспедиции Адмиралтейств-коллегии. С 1824 г. – надворный советник.

Умер Х. в 1868 г. в Твери.

Семья

Супруга – Татьяна Тертьевна Борноволокова. Дети: Мария, Екатерина.