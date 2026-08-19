ХЛАМИДА (др.-греч. χλαμύς)

Верхняя мужская одежда из плотной шерстяной ткани, подобие плаща или мантии.

Считается, что первоначально это была одежда северных греческих племен – македонян и фессалийцев, при этом довольно быстро она распространилась по всей Греции, а позднее вошла в употребление и в Римской империи. Хламида представляла собой прямоугольное полотнище, которое свободно драпировали вокруг тела, закрепляя на правом плече или на груди узлом или застежкой-фибулой. Края хламиды часто украшали каймой, даже расшивали золотом. Хламида была короче, чем гиматий . Обычно хламиду надевали поверх другого предмета одежды, например хитона , однако в греческом искусстве она часто оказывается единственной одеждой для молодых солдат (например, афинских эфебов ) и посыльных. Посланник богов Гермес (римский Меркурий), который изображался юношей, также часто носит хламиду. Она выступает важным элементом одежды греческих воинов в V-III вв. до н.э. (как считают современные исследователи, ее можно было использовать и как легкий щит в бою), ее как военный плащ носят полководцы и всадники. Кроме того, с классических времен хламида – излюбленная одежда философов и путешественников. Хламида сохранилась и во времена Византийской империи (она стала длиннее и могла изготавливаться из шелка), более того, судя по произведениям искусства, богато украшенная хламида стала частью официальной одежды императора и его приближенных, занимавших высшие государственные должности, сохраняясь в этом качестве, по крайней мере, до конца XII в.

В современном русском языке хламидой называют несуразную, длинную одежду.

Иллюстрации :

1. Гермес, одетый в хламиду. Аттический краснофигурный лекиф. Ок. 480-470 гг. до н.э.;

2. Император Юстиниан со свитой. Фрагмент мозаики апсиды церкви Сан-Витале в Равенне. 526-247 гг.

Автор статьи: О.В. Кулишова