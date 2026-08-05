ХИЖНЯКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Общественный, земский и кооперативный деятель.

Происхождение и образование.

Из потомственных дворян. В 1899 г. окончил Черниговскую классическую гимназию, после которой поступил в Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. В том же году участвовал в панихиде по Н.Г. Чернышевскому. Входил в народовольческий студенческий кружок, за что арестовывался. С 1893 г. входил в кружок «Летучие листки», после его разгрома вошел в партию «Народное право». В 1895 г. окончил академию, но из-за политической неблагонадежности не был взят на военную службу, зачислен в запас.

Участник земского движения.

После чего стал работать земским врачом. Активный участник земского движения 1890-1900-х гг., помимо врачебной деятельности занимался пропагандой. В 1899-1900 гг. работал в Красном Кресте. С 1900 г. член Вольного экономического общества, был секретарем и редактором его журнала. В 1901 г. по доносу провокатора был арестован, сослан в Полтаву под особый надзор полиции. Там познакомился с В.Г. Короленко, посещал его литературные субботы. За самовольную отлучку из Полтавы вновь был привлечен к суду, но в 1902 г. освобожден из-за общей амнистии. Один из основателей «Союза освобождения». В 1904-06 гг. один из редакторов газеты "Наша жизнь", в 1906 - еженедельника "Без заглавия", а также других газет и журналов. Печатал собственные труды по проблемам кооперации, мелкого кредита, библиографии.

В Москве.

С 1910 г. жил в Москве. В 1911-1917 гг. преподавал в Народном университете им. А.Л. Шанявского. Во время Первой мировой войны был призван на службу, но оставлен в тылу в Москве в качестве военного врача. В 1915 г. стал инициатором организации кооперативных комитетов на местах и Центрального кооперативного комитета в Москве.

После событий Февральской революции 1917 г. стал помощником московского губернского комиссара. В августе был назначен товарищем министра внутренних дел Временного правительства, заведовал местным управлением. Состоял в партии народных социалистов, затем в Трудовой народно-социалистической партии. После Октябрьской революции был избран председателем правления Совета Всероссийских кооперативных съездов. Затем переехал в Чернигов, Гомель, был арестован.

После Гражданской войны.

С 1922 г. вновь жил в Москве, 5 лет проработал в «Книгосоюзе», в котором организовал издательство кооперативной и агрономической литературы. В 1929-1931 гг. работал рационализатором производства в пяти крупных промысловых артелях г. Москвы. В 1932 – 1936 гг. заведующий планово-методическим сектором и редактор библиографических работ Всесосюзной Ассоциации сельскохозяйственной библиографии, находившейся при Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина. В 1935-1936 гг. составлял библиографию Дальневосточного края для Академии Наук СССР. В 1936 г. ушел на пенсию, но продолжа заниматься библиографическими работами. В течение многих лет работал над библиографией произведений И. И. Мечникова. Отдав на это много времени и сил, он, однако, не успел завершить свой труд из-за тяжелой болезни. Уже после смерти, в 1951 г. вышла работа «Творчество Мечникова и литература о нем», которую дополнили послевоенной литературой его дочь Н.В. Хижянкова и Г.М. Вайндрах.