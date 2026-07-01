ХИВИНСКИЙ ПОХОД 1839-1840

Подготовка похода и его причины

Русский военный поход на Хивинское ханство во главе с генерал-губернатором Оренбурга В.А. Перовским. Непосредственной причиной послужили участившиеся набеги хивинцев. План экспедиции составил полковник Берг, предусматривавший переход по западной части Аральского моря в зимнее время. В походе участвовало 6,6 тысяч человек с 22 орудиями, в его составе были регулярные войска, а также казаки. Подготовка началась еще летом, а осенью второй оренбургский линейный батальон оборудовал две точки укреплений.

Ход военного похода

Точкой сбора стал Оренбург, откуда и выступили в конце ноября 1839 г. Выступать решили зимой, чтобы избежать жары и проблем с водой. Примечательно, что летом и ранней осенью, хивинцы так и не совершили привычных набегов. Первоначально участники похода разделились на четыре колонны c караваном верблюдов и беспрепятственно двигались вглубь территории ханства вплоть до 30 декабря, когда на передовой отряд поручика Ерофеева, расположившегося в Акбалукском укреплении, напал превосходящий отряд конных хивинцев, но им удалось отбиться, несмотря на малочисленность. Трудностью для участников похода стали погодные условия (снежные бураны и морозы), а также малое знакомство с местностью. В начале января взбунтовались киргизы, недовольные боями русских с их единоверцами. В феврале 1840 г. дальнейший поход было решено прекратить, из-за массового падежа верблюдов, к тому же постоянно росло число заболевших. Русские оставили Акбалукское укрепление и вернулись в лагерь с продовольствием, отказавшись от дальнейшего продвижения.

Окончание похода

1 апреля В.А. Перовский выехал в Оренбург, оставив войска в Эмбенском укреплении. 19 апреля прибыло посольство от хивинского хана для мирных переговоров. В самом конце мая, военный отряд выдвинулся для возвращения в Оренбург, куда и благополучно прибыл вместе с раненными 8 июня 1840 г. (за время похода погибло чуть больше 1000 солдат и казаков). Согласно договоренностям, 19 июля 1840 г. хивинский хан обнародовал фирман, запрещавший впредь набеги на русские земли, а пленение русских подданных каралось смертной казнью. Участники похода (около 600 человек), попавшие в плен, вернулись на родину. К уступкам хана побудило прекращение торговли с Россией, что привело к значительному увеличению стоимости товаров, продолжавших импортироваться через бухарских и коканских купцов. Торговля была налажена, и даже создана Хивинская компания.