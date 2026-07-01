ХИВИНСКИЙ ПОХОД 1717

Приготовления и обстоятельства миссии

Русский военный поход с дипломатическими целями в Среднюю Азию во главе с А. Бековичем-Черкасским . Перед участниками похода стояло несколько задач: исследовании территории, возможное обнаружение залежей золота, проведение дипломатических переговоров с хивинским ханом. Еще в 1700 г. хан направил своего посла в Россию для переговоров, но события Северной войны отвлекли внимание Петра I от этой инициативы. В 1714 г. царь подписал указ о подготовке экспедиции. 14 февраля 1716 г. князь, капитан-поручик лейб-гвардии Преображенского полка А. Бекович-Черкасский получил пост посла России в Хиве, Бухаре и Индии, и отослал дворянина А. Святова к хану. К лету был сформирована военная команда, насчитывающая более 6 тысяч человек. Также собиралась и морская часть экспедиции. А. Бекович-Черкасский заложил несколько крепостей с гарнизонами, но среди солдат вскоре вспыхнули болезни. Приготовления России не остались без внимания, при дворе хивинского хана усилились беспокойства, начались военные приготовления.

Ход похода

Хивинский поход начался в апреле, с остановкой в Гурьеве. Оттуда Князь отослал А.Тевкелева с разведывательной целью в Индию и Китай. Поход пролегал через труднодоступную и безводную местность, на отряд нападали туркменские племена. Пройдя около 800 км, участники экспедиции достигли р. Карагач, где их встретил хивинский хан Шир-Гази с 24-тысячным войском. Сражение продолжалась три дня, но хивинцам так и не удалось сломить сопротивление русских. После этого начались переговоры, хан заявил о своеволии своего военачальника, начавшего нападение, и предложил русскому послу прибыть к нему для переговоров, гарантировав его личную неприкосновенность. Князь А. Бекович-Черкасский и М. Заманов вместе с казачьим отрядом и подарками направились в лагерь хана для ведения переговоров, в ходе которых им обещали пропустить их в Хиву, но только после расквартирования русских войск. По всей видимости, между ханом и царским послом вспыхнула ссора из-за подарков, т.к. их часть была укрыты участниками похода. Но хивинцы, вероломно нарушили договор и перебили разрозненные отряды русских, царскому послу отрубили голову, а Заманова изрубили саблями. Хан отослал голову А. Бековича-Черкасского бухарскому эмиру, но тот благоразумно отказался от подобного дара. Произошедшее на долгое время перечеркнуло возможность установления отношений между Россией и Хивинским ханством. В 1720 г. посол хана по приказу Петра I был арестован, а другие участники посольства сосланы на каторгу.