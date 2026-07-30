ХИТРОВО МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Российский дипломат, поэт, переводчик.

Происхождение и образование.

Из древнего дворянского рода, восходящего ко второй половине XIV в. Сын надворного советника Александра Николаевича Хитрово (1805-1872) и Елизаветы Николаевны Вяземской (1807-1867). Внук Николая Захаровича Хитрово и Анны Михайловны Голенищевой-Кутузовой, правнук Михаила Илларионовича Кутузова. Окончил курс в школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров, откуда был в 1855 г. выпущен в лейб-гвардии Конно-гренадерский полк прапорщиком.

Семья.

От брака (с 1868) с Софьей Петровной Бахметевой (1848-1910), приёмной дочерью писателя графа А.К. Толстого, имел детей: Елизавету Михайловну (1870 - после 1918), замужем за полковником Г.А. Мухановым; Марию Михайловну (1877-?), замужем за коллежским советником Никитским, затем за архитектором подполковником Е.Н. Грушецким; Андрея Михайловича (1872-1900), лейтенанта флотского экипажа; Георгия Михайловича (1875-1916), коллежского советника.

Военная служба и дипломатическая карьера.

Во время Крымской войны Хитрово находился в составе войск, охранявших побережье Балтийского моря. В 1857 г. Хитрово с чином поручика вышел в отставку и в 1859 г. определился на службу в Министерство иностранных дел, где был зачислен переводчиком VIII класса в Азиатский департамент. Вскоре он был назначен чиновником особых поручений, а в 1860 г. сперва управляющим консульством в Битоли, а затем и консулом. В 1864 г. Хитрово был назначен младшим секретарём миссии в Константинополе, четыре года спустя, в звании камер-юнкера, — дипломатическим чиновником МИД при Новороссийском и Бессарабском генерал-губернаторе. В 1871 г. Хитрово снова возвращается в Константинополь, но уже на должность генерального консула. В 1876 г., когда российские дипломатические представители, вследствие разрыва с Турцией, оставили Константинополь, Хитрово был назначен в распоряжение Главнокомандующего армией вел. князя Николая Николаевича старшего для ведения дипломатической переписки.

В начале 1878 г. Хитрово, произведённый в действительные статские советники, был назначен генеральным консулом в Салониках с откомандированием к действующей армии для исполнения обязанностей директора дипломатической канцелярии Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Старшего. По окончании военных действий Хитрово исполнял обязанности комиссара международной комиссии по делам Болгарии, а в 1881 г. дипломатическим агентом и генеральным консулом в Болгарии, откуда в 1883 г., в звании камергера, был переведён сначала на такую же должность в Египет, а в 1886 г. назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром при румынском короле Карле. В Бухаресте Хитрово был пожалован званием гофмейстера.

В 1891 г. Хитрово был переведён посланником в Португалию и в 1892 — в Японию. Ему удалось образовать на Дальнем Востоке союз трех держав: России, Франции и Германии, которые вмешательством своим воспрепятствовали Японии после победы над Китаем в войне 1894-1895 утвердиться на материке. Возвратившись в Россию, выступил горячим сторонником идеи русско-японского союза, но без успеха.

Стихотворения.

Близкий к Алексею Толстому, Хитрово писал много стихотворений, которые публиковались в различных периодических изданиях России. Эти стихотворения преимущественно посвящены борьбе славян за независимость и героям освободительной войны. Несколько стихотворений посвящены генералу М.Д. Скобелеву, с которым Хитрово находился в дружеских отношениях. Сборник этих стихотворений выдержал два издания (СПб., 1892 и 1896). Кроме того большой популярностью пользовались небольшие юмористические и сатирические стихотворения Хитрово, посвящённые злобам дня петербургской жизни.