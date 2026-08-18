ХИОС (др.-греч. Χίος) На чтение: 1 минута

Остров в Эгейском море в 8 км от западного побережья Малой Азии и полис на нем.

Площадь острова 842 кв. км, высшая точка – гора Пелинаон (1297 м). Первые следы поселений на острове относятся к неолиту (поселение в Агио Гала, погребения в Эмбориосе). Хиос был одним из центров эгейской культуры, ок. 800 г. до н.э. его древнейших обитателей лелегов и карийцев вытеснили ионийцы, скорее всего, с Эвбеи . С VIII в. до н.э. Хиос – крупный центр виноделия, ремесла и торговли, здесь возник первый рабский рынок . Особой известностью пользовались хиосское вино, мрамор, мастика и керамика. Основные направления торговли – Северное Причерноморье, Египет, запад греческого мира.

Главный город острова, Хиос, располагался на восточном берегу острова, на севере находился Дельфиний, на западе – Болисс. Единственная крупная колония Хиоса – Маронея во Фракии, кроме того, хиосцы принимали участие в основании Навкратиса в Египте. В архаическую эпоху Хиос часто враждовал с Эритрами и Самосом. Хиос входил в Ионийскую лигу. В надписях середины VI в. до н.э., где упоминаются народное собрание и городские магистраты, возможно, отразилась олигархическая система. В VI в. до н.э. на острове установилась тирания, известны тираны Амфикл и Политекн.

В 546 г. до н.э. Хиос попал под персидское владычество, а позже принял участие в восстании малоазийских полисов 499-493 гг. до н.э.; в морской битве при Ладе в 494 г. до н.э. хиосцы выставили самый большой флот среди восставших (ок. 100 кораблей) и дольше всех противостояли персидским силам. После битвы при Микале (479 г. до н.э.) Хиос освободился от персов и вошел в Делосский союз (затем – Первый Афинский морской союз), но сохранил свою автономию и вооруженные силы и не платил форос. Население острова в то время составляло ок. 120.000 человек. В конце Пелопоннесской войны Хиос порвал с Афинами (412 г. до н.э.) и встал на сторону Спарты. Лисандр назначил на Хиос гармоста, но вскоре остров восстановил независимость.

Позже Хиос стал членом Второго Афинского морского союза, но вышел и из него, и во время Союзнической войны (357-355 гг. до н.э.) сражался против Афин; в 356 г. до н.э. здесь произошло морское сражение при Эмбате, закончившееся поражением афинян. В IV или III в. до н.э. на Хиосе произошло восстание рабов под руководством Дримака. В 201 г. до н.э. у берегов Хиоса союзный флот родосцев, пергамцев, византийцев и кизикийцев разгромил морские силы македонского царя Филиппа V. В ходе Митридатовых войн Хиос был занят Митридатом, но затем хиосцы поддержали римлян, за что Сулла предоставил им статус самоуправляющейся общины (civitas libera).

В первой половине I в. н.э. Хиос вошел в состав Римской империи и стал частью провинции Азия. Тиберий посетил остров дважды, Веспасиан отменил его привилегии, но это не повредило прочного экономического положения хиосцев. Хиос был крупным центром литературы и искусства, он претендовал на звание родины Гомера, родом с Хиоса были трагик Ион, историк Феопомп, математик Гиппократ, медик Эрасистрат, стоик Аристон. В IV в. до н.э. на Хиосе преподавал Исократ.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев