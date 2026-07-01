ХИНДИ

Современный литературный язык хинди является государственным языком Индийского Союза, на котором говорят более 500 млн. жителей Индии и некоторых других стран.

Хинди принадлежит к индоарийской группе индоиранской ветви индоевропейской семьи языков.

Понятие хинди объединяет группу родственных языков хинди, литературным представителем которых, а также языком официальных документов Индийского Союза, бумажной и электронной прессы, выступает современный литературный язык хинди. Он является кроме того официальным языком делового общения всех десяти хиндиговорящих штатов Индии.

Язык хинди прошел длинный и сложный путь развития, который подразделяется на несколько этапов, наложивших отпечаток на фонетический и грамматический строй языка, а также на его лексику.

Ранний период (с X по XII вв.), во время которого в Северной Индии у власти стояли правители-индусы.

Ранний средний период (с XII по XVI вв.), или период правления тюрков.

Поздний средний период (с XVI по XIX вв.), или период правления Великих моголов, в середине которого началось завоевание Индии европейцами.

Современный период, который подразделяется на два подпериода: — с начала XIX в. и до получения Индией независимости в 1947 г.; — с момента обретения независимости и до настоящего времени.

Современный литературный язык хинди как раговорный язык зародился в исторической области Куру, в районе Дели-Мератха (Мирута). Этот язык получил названия каурави, т.е. относящийся к району Куру. Находясь на стыке нескольких языков хинди, каурави вобрал в себя элементы таких языков, как брадж, бангару, панджаби. Став языком бытового общения большого и политически важного ареала, каурави получил и другое название – кхари боли, т.е. «нормированная, или правильная речь».

С XI в. В Индию начали проникать завоеватели-мусульмане, основавшие в XIII в. Делийский султанат. Ислам стал государственной религией, а персидский язык – официальным языком султаната. Среди мусульманских правителей и мусульманской знати были весьма образованные люди, которые создавали различные литературные произведения не только на персидском языке, но и на местном языке каурави / кхари боли. Крупнейшим поэтом того времени был Амир Хусро (1253 – 1325). Он назвал этот местный язык языком хиндави, т.е. языком людей, живущих к востоку от реки Инди. На санскрите название этой реки звучало как Синдху, что в результате фонетических изменений трансформировалось в слово «хинду». Этим словом стали называть местность, лежащую к востоку от реки Инд, а затем – и всю территорию Индии. Само слово с течением времени стало произноситься как хинд. Через некоторое время на конце слова появился долгий гласный и, и слово стало звучать как хинди, т.е. Индия. Местный язык, на котором говорили в Дели и близлежащих районах, получил название «забан-э-хинди», т.е. «язык Индии». В конце концов слово забан перестало употребляться, и язык начали называть просто хинди.

В начале среднего периода развития современного литературного языка хинди начинает складываться своеобразный говор, представляющий собой определенное смешение хинди/кхари боли и персидской лексикой. Появление этого говора было связано с возникшим синтезом индусской и мусульманской культур. Сохраняя основной словарный запас и грамматический строй кхари боли, новый говор заметно пополнил словарь как специальной персидской лексикой, так и лексикой, отражающей бытовые и религиозные реалии мусульманского государства. Этот говор вначале назывался, как и местный язык, - хиндави.

С течением времени хиндави начинает распространяться на другие районы Индии. Этому способствовала политика мусульманских завоевателей, расширявших сферу своего влияния. С другой стороны распространение хиндави связано с общеиндийскоим движениембхакти (движением «преданных богу»), проповедники которого, наряду с местными языками использовали и хиндави. Персианизированная форма хиндави постепенно осваивалась как пришельцами, так и местными мусульманами, т.е. индийцами, принявшими ислам.

На рубеже раннего и позднего периода развития поэзия на хиндави (кхари боли) перемещается на север Южной Индии, что связано с завоевательными походами мусульманских правителе в Декан. Здесь хиндави (кхари боли) получает дальнейшее развитие, расширяя свой словарь за счет арабской и персидской лексики. При этом хиндави начинает систематически писаться арабским шрифтом. В отличие от северного хиндави (кхари боли), который использовал древний индийский алфавит деванагари, этот язык с его арабской графикой получил название дакхини («южный язык»). С течением времени дакхини становится признанным языком общения и ведущим литературным языком северных районов Декана.

Хиндави продолжает развиваться и в Северной Индии, особенно при дворе Велики моголов. Он вобрал в себя достаточное количество арабской и персидской лексики, которая стала неотъемлемой частью его словаря. При этом произведения создавались с использованием обеих график – деванагари и арабской.

Во время завоевательных походов в Декан в XVII в. Хиндави снова проникает на юг. Чтобы различать этот «пришлый» язык и местный язык дакхини, хиндави начали называть «забан-е-урду-е-муалла», т.н. языком «шахского лагеря». Через некоторое время этот язык получил сокращенное название - урду. Северный хиндави, или урду, по многим причинам вытеснил дакхини и стал единственным литературным языком Декана. Поскольку северный хиндави (урду) и дакхини были вариантами одного и того же языка, переход в литературном творчестве с одного языка на другой не представлял особой трудности. Поэтому спустя незначительный промежуток времени после завоевания Декана там появились поэты, создававшие произведения на северном хиндави (урду).

Таким образом, на смену персидскому языку, который отошел на второй план, пришел собственно индийский язык в двух письменных формах. К концу XVIII в. Песианазарованная форма хинди, т.е. урду, становится единственным языком общения индийских мусульман Северной Индии (кроме Бенгалии) и занимает место второго официального языка Могольской империи. Англичане, к середине XVIII в. Прочно утвердившиеся в Индии, начали проводить свою языковую политику. Распад империи Великих моголов и укрепление позиций англичан положили начало современному периоду развития литературного языка хинди. Стремясь заручиться поддержкой не только мусульманской, но и индусской общины, составлявшей большинство населения Северной Индии, англичане, наряду с урду, начали всемерно поощрять и хинди. К тому же они считали, что хинди больше подходит для пропаганды в Индии христианского учения.

Начало современного периода в становлении современного литературного языка хинди обычно связывают с деятельностью христианского колледжа в форте Вильяма в Калкате (Калькутте), которая к началу XIX века стала политическим и экономическим центром английской экспансии в Индии. Именно там появилось на свет несколько произведений (в обеих графиках), из которых наиболее известными являются «Премсагар» («Океан любви») Лаллу джи Лала (1803 г.) и «Баг о бахар» («Сад и весна») Мир Аммана (1802 г.) Устойчиво слово «хинди» для обозначения современного литературного языка стали употреблять англичане, о чем свидетельствуют названия различных работ, вышедших в начале XIX века.

Современный период развития хинди характеризуется укреплением его персианизированной формы, т.е. урду. В 1837 г. урду был признан языком судебных учреждений, т.е. по сути дела стал официальным языком, вытеснив окончательно персидский язык. В то время хинди со шрифтом деванагари не был готов стать официальным языком, поскольку в стране до 1859 г. господствовала мусульманская администрация империи Великих моголов, и вся специальная терминология заимствовалась из арабского и персидского языков.

Хинди продолжал развиваться, о чем свидетельствует начало издания газет и журналов на этом языке. Систематические печатные издания на хинди начали выходить уже в начале XX века.

Интенсивное развитие хинди начинается после достижения Индией независимости, т.е. во второй половине XX века. Конституция Индии (1950 г.) провозглашает хинди со шрифтом деванагари государственным языком Индийского Союза.

В XX веке современный литературный язык хинди становится предметом преподавания и обучения. Первое отделение хинди было открыто в 1919 году в Колкате. Сейчас в Индии более 60 университетов, где преподавание ведется на языке хинди.

Хинди играет роль языка межнационального (межэтнического) общения в хиндиязычном ареале, является основным литературным языком.

В настоящее время под словом хинди понимают:

в широком смысле слова – 23 языка хинди, которые являются родными языками жителей хиндиязычного ареала;

в узком смысле слова – современный литературный язык хинди.