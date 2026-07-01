ХИНЧУК ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

Российский политический, советский государственный деятель, дипломат.

Родился в еврейской семье владельца портняжной мастерской. Исключен из гимназии за участие в революционном кружке. Учился на философском факультете Бернского университета. В социал-демократическом движении с 1890 г. Член РСДРП с 1898 г. С 1891 г. арестовывался 10 раз, в общей сложности 12 лет пробыл в тюрьме и ссылке, в том числе в Якутской губернии (1893-1899 гг.). 3 раза бежал. В 1901 г. член Московского комитета РСДРП. «Искровец». Меньшевик. Выступал на гапоновских митингах против похода к Зимнему дворцу (см. Кровавое воскресение). Участник Женевской конференции меньшевиков 1905 г. Участник Первой российской революции 1905-1907 гг. Член исполкома Петербургского Совета и Петербургского комитета РСДРП. Член ЦК РСДРП с 1906 г. В 1907-1917 гг. работал в кооперативном движении. 5 (18).03. - 11 (24).09.1917 г. — председатель Исполнительного комитета Московского городского Совета рабочих депутатов. Один из лидеров московских меньшевиков, оборонец. В мае — августе 1917 г. — член Объединённого комитета РСДРП . В июне – октябре 1917 г. член ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. С августа 1917 г. — член ЦК РСДРП(о). Член правления Всероссийского рабочего союза кооперативов. Гласный Мосгордумы. На II Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов зачитал декларацию меньшевиков-оборонцев с осуждением Октябрьского переворота 1917 г. и покинул съезд. В 1917-1920 гг. – член правления Московского рабочего кооператива. В 1919 г. вышел из партии меньшевиков.

В 1919-1921 гг. – член коллегии наркомпрода. С 1920 г. – член РКП(б). Делегат XII – XVII съездов ВКП(б). С 1921 г. — член коллегии Народного комиссариата внешней торговли. В 1921-1926 гг. председатель Центросоюза. В 1926 г. — председатель Всероссийского центрального кооперативного совета. В 1926-1927 гг. — народный комиссар внутренней торговли РСФСР. В 1926-1927 гг. – торпред СССР в Великобритании. В 1927 г. – председатель советской делегации на международной экономической конференции в Женеве. В 1927-1930 гг. — заместитель народного комиссара торговли СССР. 26.09.1930 г. – 20.09.1934 г. — Полномочный представитель СССР в Германии. В 1934-1937 гг. — народный комиссар внутренней торговли РСФСР. В 1937-1938 гг. — главный арбитр Государственного арбитража СНК РСФСР. 23.10.1938 г. арестован. Расстрелян. Реабилитирован в 1956 г.