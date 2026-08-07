ХИМШИЕВ ГЕОРГИЙ СПИРИДОНОВИЧ, князь

Из дворян Тифлисской губернии. Окончил Павловский кадетский корпус. 11.6.1855 произведен в прапорщики с назначением в 13-ю артиллерийскую бригаду. Участник Крымской войны 1853–1856 гг. 10.11.1856 переведен в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. 21.12.1856 произведен в подпоручики (со старшинством с 23.9.1856). Участник Кавказской войны. 15.8.1859 произведен в поручики. 1.2.1865 прикомандирован у учебной пешей батарее. 12.11.1865 произведен в штабс-капитаны за отличие по службе. 5.10.1866 по окончании обучения возвратился в свою часть. 29.8.1867 произведен в капитаны. 5.55.1874 назначен командующим 1-й ротой Тифлисской крепостной артиллерии. 1.8.1874 произведен в подполковники (со старшинством с 29.12.1873) с назначением командиром 1-й роты Ахалцихской крепостной артиллерии. 2.10.1874 назначен командующим 2-й батареей 21-й артиллерийской бригады. 23.10.1874 утвержден командиром батареи. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 23.3.1878 назначен командующим 1-й батареей Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. 2.4.1878 утвержден командиром батареи. 21.12.1878 произведен в полковники за боевые отличия (со старшинством с 3.10.1877). 27.4.1878 назначен командиром 1-й батареи Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. 12.10.1892 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 6-й артиллерийской бригады. 30.1.1893 назначен командиром 39-й артиллерийской бригады. 9.2.1897 назначен командиром Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. 13.4.1899 назначен и. д. начальника артиллерии 1-го Кавказского армейского корпуса. 1.1.1901 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе (со старшинством с 6.12.1900) с утверждением в должности. 5.3.1905 назначен членом Александровского комитета о раненых. 13.4.1908 произведен в генералы от артиллерии. Скончался от гнойного воспаления почек. 20.7.1917 погребен в ограде Верийской Иоанно-Богословской церкви в Тифлисе. 7.8.1917 исключен из списков умершим.

Жена: дочь горийского помещика Мария Соломоновна (урожденная княжна Эристова). Дети: Михаил (р. 27.9.1878), Тамара (р. 6.9.1882).