ХИМЕНЕС ДЕ РАДА РОДРИГО

Испанский политический и религиозный деятель, архиепископ Толедо, военачальник и один из известнейших историков Испании эпохи Классического средневековья.

Его отцом был Химено Перес де Рада, наваррский аристократ, сеньор Кадрейты, служивший при дворе Санчо VII Наваррского. Считается, что Родриго воспитывался своим дядей - епископом Сигуэнцы.

Учился праву и философии в Болонье , теологии в Париже. Зная с рождения баскский и каталанский языки, впоследствии овладел еще латынью, итальянским, французским, немецким, английским, арабским и, возможно, греческим и ивритом.

По возвращению в Испанию был введен своим отцом в придворный круг Санчо VII. Вероятно, в 1207 году Родриго принимал участие в подписании Гвадалахарского мира между Кастилией и Наваррой, где познакомился с королем Альфонсо VIII. В 1208 году по рекомендации Альфонсо, был назначен епископом Осмы. Уже через год он стал Примасом католической церкви Испании, получив кафедру архиепископа Толедо. В этом качестве вынужден был вести борьбу за первенство в Испанской церкви с другими епископами.

В 1212 году Родриго лично принимал участие в решающей битве при Лас-Навас-де-Толоса с маврами. В 1215 году принимал участие в IV Латеранском соборе . Поддержал кандидатуру нового короля Фернандо в 1218 году. В последующие годы боролся с ересью катаров и принимал участие в закладке и строительстве Толедского собора.

Являлся крупнейшим историком своего времени.

Сочинения:

De Rebus Hispaniae;

Hunnorum, Vandalorum et Silingorum Historia;

Ostrogothorum Historia;

Historia Romanorum;

Historia Arabum.

Иллюстрация:

Почтовая марка, Испания, начало XXI века.