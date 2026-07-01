ХИМЕНЕС

Династия, правившая в Наварре, Кастилии и Арагоне в IX – XIII вв.

Хименесы происходили из Васконии и были, по-видимому, басками . До IX века владели рядом территорий в Памплонском (Наваррском) королевстве. Считается, что они были родственниками правившей тогда династии Ариста.

Во второй половине IX века представители династии Хименес оказывались в роли соправителей Наварры. Первым королем династии стал Санчо I (905-925), который пришел к власти в результате переворота, устроенного знатью Памплоны. Согласно хроникам, смена короля была вызвана союзом, который подписал с мусульманами король Фортун Гарсеса.

При первых Хименесах осуществлялась активная антимавританская внешняя политика и происходило укрепление королевства. Это способствовало выдвижению Наварры на лидирующие позиции в христианском мире Испании. Тогда же наваррские короли стали вмешиваться в дела Кастилии и Леона, в результате чего, в начале XI в., Санчо III Наваррский (между 1000 и 1004-1035) сумел объединить все освобожденные христианские земли Испании под своей властью и провозгласить себя королем Испании. В 1034 году он смог взять даже город Леон и повторно там короноваться.

После смерти Санчо III в 1035 г., его владения были поделены между сыновьями: Гарсии III (1035-54) досталась Наварра, Фернандо - Кастилия (а затем и Леон), а незаконорожденному Рамиро – Арагон. Первые десятилетия после смерти Санчо III отмечены войнами между его наследниками как внутри королевств, так и между новыми государствами.

В 1076 году, после очередной братоубийственной розни в Наварре, когда король Санчо IV был убит собственным братом, наваррцы призвали на престол Санчо Арагонского (1076-85), что способствовало новому объединению Арагона и Наварры.

Вместе с тем конфронтация наварры с Кастилией и Леоном продолжилась. После смерти короля Альфонсо I Воителя (1104-1134), уния распалась. Бездетный король завещал страну крестоносцам, но жители королевств избрали себе в монархи его родственников .

В Арагоне к власти пришел Рамиро II Монах (1134-37), в Наварре – Гарсия IV (1134-1150). Раньше всего линия Хименесов угасла в Кастилии и Леоне - в 1126 году. Последней правительницей там была Уррака, вышедшая замуж за Раймунда Бургундского. Их сын Альфонсо VII (1126-1157) стал основателем Бургундcкой династии.

В Арагоне династия сохранялась до 1162 года, когда к власти путем династической унии прихошла Барселонская династия. В Наварре Хименесы правили до 1234 г.

Исторические источники:

Lipskey G.E. The Chronicle of Alfonso the Emperor: A Translation of the Chronica Adefonsi imperatoris, with study and notes. Ph.D. dissertation, Northwestern University, 1972

Автор статьи: Крылов К.Е.