ХИЛОН (др.-греч. Χίλων, Χείλων, лат. Chilon) На чтение: 1 минута

Спартанский эфор .

Сын Дамагета. Фигура, скорее всего, историческая. В списке эфоров значится под 556/5 г. до н.э. Дата его эфората подтверждается хронографами Аполлодором и Евсевием (Apollod. Chron., 244 F 335 c; Euseb., II, 96–7). Диоген Лаэртский со ссылкой на Сосикрата датировал эфорат Хилона 56-й олимпиадой (556–552 гг. до н.э.) (Diog. Laert., I, 68).

Хилон, скорее всего, был весьма знатного рода. Его сын был олимпиоником, а потомки – близкими к обеим царским семьям людьми (Her., V, 41; VI, 65; Xen. Hell., VII, 4, 23). Древние помещали Хилона среди семи мудрецов, чьи полезные изречения были написаны в притворе храма в Дельфах (Her., I, 59; VII,235; Plat. Protag., 343 a; Paus., X, 24, 1). О нем как о поэте упоминает Плутарх (Plut. De aud. poet., 14, 35 sq).

Хилон был одним из персонажей трактата Диогена Лаэртского, посвящённого знаменитым философам. По его словам, Хилон сделал эфорат равным царской власти и был автором нескольких мудрых высказываний (Diog. Laert. I, 68–71).

Современные ученые часто видят в Хилоне центральную фигуру в развитии классического спартанского полиса. Как правило, считают, что в 70-е–50-е гг. VI в. до н.э. он оказывал непосредственное влияние на направление спартанской политики и был генератором политических идей. С его именем связывают усиление эфората: он предложил закон, передавший председательство в народном собрании и в герусии от царей к эфорам. Существует стойкая традиция, связывающая тираноборческую политику Спарты с именем Хилона (Pap. Rylands 18 = FgrHist 105 F 1; Diog. Laert., I, 68). Он не только сам участвовал в изгнании тиранов, но и был идеологом этого нового направления в спартанской политике. Ему удалось на века закрепить за спартанцами имидж принципиальных тираноборцев.

Хилон прожил долгую жизнь и умер вскоре после 555 г. до н.э., якобы от радости, «приветствуя своего сына после олимпийской победы того в кулачном бою» (Diog. Laert., I, 72). В 555 г. до н.э. ему было, вероятно, около 70 лет. Диоген Лаэртский считал, что Хилон был стариком уже во время 52-й олимпиады, т.е. в 572 г. до н.э. (I, 2). Фигура Хилона была настолько значительной, что после смерти он подобно Ликургу почитался как герой (Paus., III, 16, 6) и имел в Спарте свое святилище (III, 16, 4).

Иллюстрация :

Хилон. Спартанский философ. Гравюра Яна Муллера (Jan Muller) (Амстердам). Ок. 1615 г. Метрополитен Музей (Нью-Йорк. США).