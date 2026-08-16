ХИЛЛАРИ ЭДМУНД

Ранние годы

Эдмунд родился 20 июля 1919 г. в г. Окленд. Уже на следующий год семья перебралась в г. Туакау, где отцу выдали землю как участнику Первой мировой войны.

Обучался в школе Туакау, которую закончил на два года раньше, затем – в гимназии Окленда. В шестнадцатилетнем возрасте побывал у горы Руапеху. Это событие на всю жизнь определило его мечту – занятие альпинизмом. Но пока образование. Х. поступил в колледж Оклендского университета, где занимался изучением математики и естественных наук.

В 1939 г. Х. приступил к реализации своей мечты – своего первого восхождения. В ожидании зимних месяцев вместе с братом Рексом разводил пчел.

Война

В начале Второй мировой войны Х. в сражениях не участвовал по религиозным мотивам. Но в 1943 г. был призван на службу в ВВС Новой Зеландии как штурман «Каталины» (гидроплан). В 1945 г. Х. перебазировали на Фиджи, позднее – на Соломоновы Острова. Здесь с ним произошел несчастный случай. Вскоре он возвратился в Новую Зеландию.

Мечта

В 1951 г. Х. стал участником британской разведывательной экспедиции на Эверест, которую возглавлял Э. Шиптон. На следующий год он отправился к горе Чо-Ойю (неудачная попытка).

В 1952 г. Х. предложили стать участником экспедиции на Эверест, которая должна была состояться в 1953 г. Во главе похода встал Дж. Хант. Численность экспедиции – около 400 человек, большая часть из которых – сопровождающий и обслуживающий персонал. Готовилось два отряда. Х. руководил подготовкой восхождения через ледопад Кхумбу.

В марте 1953 г. отряды встали у Лхоцзе на высоте 7890 м. 26 мая одна из групп попыталась покорить Эверест, но неудачно. Вторую попытку осуществляли Х. и Н. Тенцинг. 28 мая они начали подъем, и уже 29 мая в 11.30 добрались до вершины Эвереста (8848 м). За 15 минут пребывания на вершине была сделана фотография Н. Тенцинга, который оставил на вершине шоколадки как подношение богам, и флаг.

2 июня, в день коронации Елизаветы II мир узнал об успехе экспедиции. Х. и Н. Тенцинг были произведены в рыцари, а Н. Тенцингу вручили медаль Св. Георгия.

Дальнейшие успехи

В последующие годы Х. десять раз покорял разные вершины Гималаев (1956, 196 – 1961, 1963 – 1965 гг.). 4 января 1958 г. в составе Трансантарктической экспедиции Содружества побывал на Южном полюсе. В 1977 г. Х. уже как глава катерной экспедиции прошел путь от устья р. Ганг до ее истока. В 1985 г. Х. и Н. Армстронг перелетели на двухместном самолете Атлантический океан, совершив посадку на Северном полюсе.

В 1985 г. Х. стал новозеландским верховным комиссаром в Индии, верховным комиссаром в Бангладеш и послом в Непале, где он находился на протяжении четырех с половиной лет.

В январе 2007 г. Х. повторил свою поездку в Антарктиду для празднования 50-летия со дня открытия антарктической станции Скотт-Бейс. 22 апреля в Катманду он неудачно упал, но его госпитализация последовала только по возвращении в Новую Зеландию. Скончался Х. 11 января 2008 г.

Признание

Х. – первый человек, побывавший на двух полюсах Земли и на вершине Эвереста. Обладатель рыцарского достоинства, многочисленных наград. В 1992 г. его портрет напечатали на банкнотах достоинством пять новозеландских долларов (первый новозеландец, чье изображение появилось на банкноте при его жизни). Почетный гражданин Непала. На протяжении 35 лет возглавлял основанную им благотворительную организацию.