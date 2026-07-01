ХИЛКОВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Биография и военная служба

Происходил из княжеского рода. Получил домашнее образование, затем учился в Первом кадетском корпусе. В 1799 г. начал военную службу в лейб-гвардии Преображенском полку , затем перешел в лейб-гвардии Конный полк. Принимал участие в битве под Аустерлицем, Хилков отличился в сражении при Фридланде, где получил контузию и заслужил орден св. Георгия 4-ой степени за проявленную отвагу. Во время Русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Хилков вышел в отставку и в качестве волонтера вступил в Молдавскую армию, в которой воевал до 1810 г., когда цесаревич Константин Павлович вернул Степана Александровича с фронта и зачислил его в лейб-гвардии Драгунский полк. Через год он получил звание подполковника. Драгунский полк находился в составе 1-го резервного кавалерийского корпуса, входившего в 1-ю западную армию. Хилков принимал участие в нескольких сражениях Отечественной войны 1812 г. , отличился в арьергардном бою у Можайска. Находился в партизанском отряде под командованием И.С. Дорохова . Во время боя 15 сентября 1812 г. у с. Бурцова Хилков во главе конного отряда разбил французов, получил тяжелое ранение. За это столкновение он получил алмазные знаки к ордену св. Анны 2-й степени. После выздоровления вернулся в действующую армию.

Во время Заграничного похода русской армии лейб-гвардии Драгунский полк состоял в резерве Богемской армии. Хилков отличился в сражении под Кульмом, в котором получил ранение в правую руку, но не покинул поле боя, и за проявленное мужество Степана Александровича наградили золотой шпагой с надписью «За храбрость» и прусским знаком Железного креста. В 1814 г. произошло во многом случайное столкновение французских войск и союзников при Фер-Шампенуазе, в котором русской кавалерии удалось наголову разгромить противника. Хилков во главе двух эскадронов драгун оказался в самой гуще битвы, во время рукопашной схватки ему прострелили из пистолета кисть правой руки навылет, и он упал со своего коня. За свой подвиг князь Хилков получил звание генерал-майора. После взятия Парижа по личному распоряжению императора Александра I его отправили в Висбаден для лечения полученной раны.

После окончания военной кампании в 1816 г. Хилков стал командиром 2-й бригады 1-й уланской дивизии, в 1824 г. – начальник дивизии. В 1826 г. получил звание генерал-лейтенанта. Уланская дивизия под его командованием приняла активное участие в борьбе против повстанцев во время Польского восстания . Участвовал во взятии Варшавы и преследовал отступивший из города корпус Рыбинского вплоть до прусской границы, перейдя которую поляки сложили оружие. После окончания кампании возглавлял разные военные соединения, в 1835 г. получил годовой отпуск для лечения, а 30 декабря 1836 г. Хилков оставил воинскую службу. Поселился в Москве, затем переехал в Тверь. Во время революционных событий в Венгрии 1848 г. ненадолго вернулся на воинскую службу, но из-за проблем со здоровьем окончательно подал в отставку. Скончался в 1854 г. и был погребен в родовом поместье Синева Дубровка Бежецкого уезда Тверской губернии.