ХИЛКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Биография и государственная служба

Происходил из знатного княжеского рода. Домашнее образование получил под руководством М. А. Циммермана. Учился в Пажеском корпусе . После его окончания в 1853 г. в звании прапорщика начал проходить военную службу в лейб-гвардии Егерском полку, принявшим участие в боевых действиях периода Крымской войны . В 1857 г. Хилков вышел с отставку и перешел на гражданскую службу в Министерство иностранных дел. Через три года после этого уехал за границу вместе со своим наставником и другом Циммерманом.

После освобождения крестьян в 1861 г., и начала земской реформы, Хилков был выбран мировым посредником Бежецкого уезда. В 1864 г. покинул Россию и приехал в США, где принял участие в сооружение Трансатлантической железной дороги. Достиг больших успехов, пройдя путь от простого рабочего под именем Джона Мэджилла до заведующего службой подвижного состава англо-американской компании. Некоторое время проработал на строительстве железной дороги в Аргентине, затем приехал в Великобританию для работы на паровозном заводе в Ливерпуле. Вернувшись на родину, начал трудиться на Курско-Киевской железной дороге. В 1876 г. стал одним из членов-учредителей Московского отделения Русского технического общества.

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Михаил Иванович служил на санитарном поезде в качестве уполномоченного Российского общества Красного Креста. После войны занимался прокладкой железнодорожных путей в княжестве Болгарии, находившимся первое время под русским Временным управлением. В связи с этим Хилкова привлекли к работе новых болгарских ведомоств, занимавшихся развитием торговли и путей сообщения. В 1885 г. Хилков вернулся в Россию и начал служить на Закаспийской железной дороге, занимал ряд постов на железной дороге. С 1893 по 1894 г. Хилков занял пост главного инспектора железных дорог, а в 1895 г. занял кресло министра путей сообщения. При нем проводились интенсивные работы по развитию сети железнодорожного сообщения: значительно увеличилась их протяженность и общий грузооборот. Михаил Иванович многое сделал для строительства Транссибирской магистрали. Также Хилков руководил строительством Кругобайкальской железной дороги, сыгравшей важную роль в период Русско-японской войны 1904-1905 гг. События первой русской революции также затронули служащих железных дорог, после нескольких забастовок министр был вынужден выйти в отставку. Вскоре стал членом Государственного совета, с 1907 г. Хитров занял пост председателя Главного управления российского общества Красного Креста. Скончался в Санкт-Петербурге, но был похоронен вместе со своей женой А.Н. Хилковой на фамильном кладбище Неведомских на погосте Головское Бежецкого уезда.