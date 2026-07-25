ХИЛКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Князь - революционер

Происходил из знатного княжеского рода. После окончания Пажеского корпуса поступил в лейб-гвардии Гусарского полк. Хилков участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. Служил в Кубанском казачьем полку, с 1881 г. состоял в Первом Хоперском казачьем полку. 17 октября 1884 г. вышел в отставку в звании подполковника. Поселился в имении с. Павловка и в это время находился под влиянием идей Л.Н. Толстого . Продал большую часть своего земельного надела крестьянам по низкой цене, что было подтверждено в Сумском окружном суде в 1888 г. Оставил себе лишь небольшой участок, который сам обрабатывал. Неофициально жил вместе с Ц.В. Винер, также последовательницей толстовства. Дмитрий Александрович активно пропагандировал свои идеи среди крестьян, что вызывало беспокойство местных властей. Рассылал брошюры и листовки по окрестных деревень. В 1891 г. его арестовали и подвергли административной высылки в духоборческое село Башкичет Борчалинского уезда Тифлисской губернии. В 1896 г. последовала новая высылка в небольшой город Вейсенштейн Эстляндской губернии.

Хилков подал прошение о выезде за границу, которое было удовлетворена в 1898 г. Побывал в толстовской колонии в Пурлее в Великобритании, затем участвовал в переговорах с канадским правительством о переселении духоборов из России. Однако во время них возникли разногласия, князя обвинили в махинации. Хилков вернулся в Европу и с 1899 г. проживал в Женеве вместе с Ц.В. Винер и своими детьми (их внебрачные дети были узаконены в 1894 г.) Во время проживания в Швейцарии сблизился с российскими революционерами, находившимися в эмиграции. Сотрудничал с марксистским журналом «Жизнь», с газетой «Искра», религиозным изданием «Беседы». Продолжал поддерживать контакты с толстовцами. Им было написано несколько революционных брошюр, в том числе «Об уличных беспорядках», в которой Дмитрий Александрович прописал тактику вооруженной борьбы на улицах города против правительственных сил. В 1903 г. Хилков вступил в партию социалистов-революционеров . В ноябре 1905 г. вернулся в Россию, проживал на хуторе Дмитриев Сумского уезда Харьковской губернии и занимался крестьянским трудом. Отошел от революционной деятельности и толстовства. В 1910 г. в семье произошла трагедия, обе дочери отравились и скончались. После начала Первой мировой войны , Хилков попросился в армию. Его прошение лично удовлетворил император Николай II, назначивший 30 августа 1914 г. Дмитрия Александровича войсковым старшиной Кубанского 3-го Хоперского полка, в котором он служил в период Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 15 октября 1914 г. Во время разведки в Карпатах 15 октября 1914 г. он был убит. Похоронен на хуторе Павловки рядом со своей дочерью.