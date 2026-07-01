ХИЛБЕРТ ЯРОСЛАВ

Чешский драматург, прозаик и театральный критик. На рубеже XIХ–XX вв. был одним из главных представителей направления в чешской театральной среде, которое стремилось актуализировать и осовременить чешскую драматургию по примеру Г. Ибсена , а также развивать символистскую драматургию.

Становление

Родился 19 января 1871 г. в обеспеченной буржуазной семье в чешском городе Лоуни. Его отец Петр Хилберт был адвокатом и мэром города. Старший брат Ярослава Камил Хилберт был известным архитектором, руководил строительством собора Святого Вита на Пражском Граде. Образование Я. Хилберт получал в Пражском реальном училище, затем – в высшей промышленной школе в г. Плзень и, наконец, в Высшем техническом университете в Праге. По окончании университета Хилберт недолгое время работал инженером на Чешско-моравском машиностроительном заводе в пражском районе Либень.

Расцвет

Однако он оставил работу и полностью посвятил себя литературному труду после успеха своей первой пьесы «Вина», поставленной на сцене Национального театра в Праге. В материальном плане Хилберт не испытывал нужду, будучи обеспечен отцовским капиталом, а также благодаря браку, заключенному в 1899 г. с девушкой из состоятельной пражской семьи. На протяжении тридцати лет, с 1906 по 1936 гг., Хилберт был театральным критиком в журнале «Венков» - печатном органе чешской аграрной партии. Там он выступал как яркий и решительный эксперт в театральных и культурно-политических вопросах. По прошествии лет, однако, его художественная и общественная позиция становилась все более консервативной. Помимо «Венкова» Хилберт являлся автором таких изданий как «Злата Прага» и «Модерни ревю». Начиная с 1906 г., он практически ежедневно посещал ту или иную театральную постановку.

В 1902 г. Хилберт стал одним из учредителей литературного объединения «Круг чешских писателей» («Kruh českých spisovatelů»), а в 1919 г. совместно с театральным режиссером Карелом Хиларом организовал «Союз драматургов» («Dramatický svaz»), председателем которого являлся до самой своей смерти. Писатель много путешествовал по Европе: был во Франции в 1897 г., в Англии и Скандинавии в 1899 г., в Италии в 1909 г., в 1919-1920 гг. на протяжении девяти месяцев сопровождал чехословацкий легион в Сибири, откуда через Японию и США вернулся на родину. В этих поездках он продолжал писать фельетоны и критические заметки, впечатления от путешествий нашли отражение в его литературном творчестве.

Творчество

В литературе Ярослав Хилберт проявил себя в первую очередь как прозаик и драматург, драматургии он посвящал и свои критические заметки. В общей сложности за жизнь он написал 22 пьесы, во многих из которых просматривается явное влияние творчества Генрика Ибсена.

Ранняя проза Хилберта - это легкие любовные повести, разворачивающие на фоне Богемии конца XIX в. Таков сборник повестей «Лили и другие истории» («Lili a jiné povídky»,1901). Дебютировав на сцене Национального театра с пьесой «Вина» в 1896 г., имевшей большой успех у публики и критики, Хилберт сразу же встал во главе направления в современной драматургии, ратующего за отказ от сложности построения повествования и сосредоточенного на психологическом понимании конфликта. В классически простую, сжатую форму современной трагедии драматург заключил интимную и сентиментальную историю соблазненной девушки. В пьесе задействованы только пять героев, действие разворачивается в один вечер в одной городской комнате. В глубоком погружении в психологию героев, и особенно в описании морального комплекса вины, которую нельзя смыть (ее испытывает главная героиня), автор особенно явно демонстрирует преемственность драматической атмосферы Ибсена.

Со временем Хилберт отошел от психологической интимной драмы в сторону так называемых проблемных пьес, стремясь показать столкновение обыкновенных моральных принципов и поиск наивысших нравственных и метафизических ценностей. К такой драматургии писатель тяготел, начиная с 1890-х гг., это отразилось в его пьесах «Кулак» («Pěst», 1898), «Psanci» (1900) и др.

Самым значительным его произведением стал роман «Рыцарь Кура» («Rytíř Kura», 1910). Опорой повествования здесь является история сильной личности, судьба которой была трагически предопределена разрушительной силой денег. Это произведение было написано в тот период, когда Хилберт на время разошелся с Национальным театром и утратил возможность ставить свои пьесы на сцене.

Поэзия занимала в его творчестве эпизодическую роль. Это была рефлексивная и эротическая лирика, носящая типичные для периода рубежа XIX-XX вв. черты: негативизм по отношению к современной действительности, иронию и легкую самоиронию. Также в поэзии Хилберта нашли отражение и характерные для его прозы патетически возвышенные проявления мужественности в духе переосмысления мифа о Прометее.

Умер Ярослав Хилберт в Праге 10 мая 1936 г. Был похоронен на Вышеградском кладбище.