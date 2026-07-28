ХИДЕКЕЛЬ ЛАЗАРЬ МАРКОВИЧ

Архитектор, художник.

Родился в Витебске в еврейской семье. Его отец Мордух Аронович Хидекель (1867—1932) был архитектором. В 1918 году в возрасте 14 лет Лазарь был в виде исключения принят в Витебское народное художественное училище (ВНХУ), где его учителями были М. Добужинский, М. Шагал, К. Малевич, Эль Лисицкий. Уже год спустя он наряду с признанными мастерами авангарда принял участие в Первой выставке местных и московских художников в Витебске, организованной Шагалом, в то время занимавшим пост комиссара по делам искусств. Во время обучение в ВНХУ особое влияние на Хидекеля оказал курс проекционного черчения, читаемый Эль Лисицким. Там же будущий архитектор начал осваивать систему супрематизма Малевича. Его живописные работы начала 1920-х годов - это композиции с концентрическими кругами и сегментами круга, в которые врезаются прямые линии, динамические сочетания квадратных и крестообразных форм ("Композиция с красным крестом", "Супрематическая композиция", "Супрематические композиции в космосе", все 1921 год). Живопись Л. Хидекеля экспонировалась на выставках "Революция в искусстве" (1920, Витебск), "Первая русская художественная выставка" (1922, Берлин),"Выставка петроградских художников всех направлений" (1923).

В 1920 году Лазарь Хидекель активно участвовал в создании общества УНОВИС ("Утвердители нового искусства") в Витебске, был председателем его творческого комитета, участвовал в публикациях этого общества, выставках, выступал с лекциями. Молодой художник внес свой вклад в разработку теоретико-практической базы нового творческого объединения. Теоретические тексты Л. Хидекеля были опубликованы в различных изданиях УНОВИСа: "Уновис. Листок Витебского Творкома. № 1, 20 ноября 1920", альманах "УНОВИС № 1. Витебск. 1920" (статьи "Коммунизм труда и супрематизм творчества", "Супрематизм строительства"). Его работы на выставках ВНХУ были премированы и рекомендованы в коллекцию витебского Музея современного искусства.

Во многом благодаря влиянию Лисицкого Хидекель во время обучения в Витебске в большей степени, чем другие студенты ВНХУ и ученики Малевича, начал обращать свое внимание на архитектуру. С 1920 года он вел активную экспериментальную работу над выходом супрематизма в архитектурный объем и пространство. В 1920 году Хидекель совместно с другим членом УНОВИСа - Ильей Чашником, выпустил единственный выпуск рукописного журнала "Аэро", опубликовав в нем собственный творческий манифест. В нем архитектор развивал идею строительства города, парящего над землей. В своем дальнейшем творчестве он продолжил развивать идеи взаимодействия городской архитектуры с природной средой, вписывая в нее свои города нового типа.

В 1922 году Хидекель в числе других соратников Малевича переехал вслед за учителем в Петроград. Там он решил получить профессиональную архитектурную подготовку, поступив в Петроградский институт гражданских инженеров (ПИГИ). Изучая архитектурное наследие в этом довольно консервативном учебном заведении, Хидекель не терял связь с Малевичем и его учениками в ГИНХУКе. Таким образом, творчество этого архитектора сочетало в себе самые смелые и актуальные на тот момент идеи с классическим академическим образованием.

Сотрудничая в Петрограде с Малевичем, Хидекель сыграл одну из ключевых ролей в переходе супрематизма в сферу реального архитектурного проектирования, стоял у истоков создания архитектонов и планитов, ставших символами объемного супрематизма. Курсовая работа Хидекеля 1926 года - проект рабочего клуба - был воспринят мировой художественной общественностью как программное произведение архитектуры супрематизма. Отточенность композиции этого произведения придавала динамичная комбинация лежащих параллелепипедов, белых плоскостей стен и темных полос горизонтальных окон. Годом позже Хидекель создал Проект коллективного жилища, решенный им в виде блоков квартир-коттеджей со сплошным остеклением. Это произведение также стало одним из наиболее ярких образцов супрематической архитектуры.

В период с 1925-го по 1932 год Хидекель создал серию уникальных, опережающих свое время футуристических концептов городов будущего: "Надводный город", или "Плавающий город" (1925), "Надземный город", или "Город на опорах" (1927), "Город-сад". Эти проекты были абсолютно новаторскими и предвосхитили экологическую тенденцию развития современной архитектуры. Впервые идея вписать город в окружающую среду появились у Хидекеля еще в 1920 году. В своем юношеском манифесте "Аэро" он писал: "Будущая архитектура должна основываться на своих законах, не разрушающих естественную среду, а вступающих в благотворное пространственное взаимодействие с окружающей природой". Приподнимая свои города над землей или водой, архитектор не только создавал принципиально новую урбанистическую среду, но также стремился сохранить первозданную красоту земли.

Еще будучи студентом Института гражданских инженеров, Хидекель стал признанным мастером архитектуры. В 1928 году он принял участие в первой выставке и конференции Объединения современных архитекторов (ОСА). Он также тесно сотрудничал с профессором ПИГИ А.С. Никольским, лидером новаторского крыла ленинградской архитектурной школы. Через студента-новатора Хидекеля идеи супрематизма проникали к Никольскому и влияли на метод преподавания архитектуры в ПИГИ. Совместными проектами Хидекеля и Никольского были ленинградские деревянный клуб Северной верфи (1927), стадион "Красный Спортинтерн" (1927-1928), здание бань на Площади Мужества, проект Высшего кооперативного института в Москве (1929).

Окончив институт, Лазарь Хидекель стал архитектором "Ленпроекта", исполнив свою мечту проектировать реальные здания: соцгородок Невдубстроя (ныне Кировск Ленинградской области) с комплексом построек жилых домов, хлебозавода, школы и Дубовской ГЭС (1930-1931); новый корпус ЛИСИ (Ленинградского инженерно-строительного института, 1933-1934); здание Гидрометеорологического института на Малоохтинском проспекте Ленинграда (1939-1952) и многие другие. Уникален был проект первого в СССР многозального кинотеатра "Москва" в Ленинграде (1937-1939). Здания, построенные по проектам Хидекеля, повлияли на архитектурный облик Ленинграда: он составлял градостроительные планы города, участвовал в застройке Московского проспекта, спроектировал ряд школ.

Более 30 лет Лазарь Хидекель преподавал в ЛИСИ, где когда-то учился сам. В 1944-1949 годах он был деканом архитектурного факультета, в дальнейшем возглавлял мастерскую и был профессором.

В 1941 году Хидекель был назначен главным архитектором Гипромеза, реконструировал металлургические заводы в Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке. В 1960-х он был консультантом проектов строительства Архангельского, Сыктывкарского целлюлозно-бумажных комбинатов, Братского лесопромышленного комплекса.

Умер Лазарь Маркович в Ленинграде 22 ноября 1986 года. Его младший брат Лев Маркович Хидекель (1909-1977) также был архитектором.