ХИЧКОК АЛЬФРЕД

Культовый англо-американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, создавший выдающиеся киноленты в жанрах «триллер» и «саспенс». Обладатель кинопремий «Оскар» и «Золотой глобус».

Детство

Альфред Джозеф родился в верхней квартире дома 517 по Хай Роуд (High Road), Лейтонстоун, в восточном Лондоне, где его отец, зеленщик Уильям Хичкок, держал лавку. Будущий кинорежиссер стал его третьим ребенком в браке с Эммой Джейн Уилэн, дочерью стратфордского полицейского. Ради нее Уильям Хичкок перешел из протестантизма в католицизм. Также, как и его старший брат Уильям (1890) и сестра Эллен Кэтлин (1892), Альфред воспитывался в иезуитских традициях.

В позднейших интервью Хичкок рассказывал об одном из самых ярких воспоминаний детства - как отец отправил его одного, пятилетку, в полицейский участок с запиской. Прочитав ее содержание, страж порядка посадил Альфреда на несколько минут за решетку, сказав, что так поступают с дрянными мальчишками. Испытанный тогда страх перед представителями правопорядка наложил серьезнейший отпечаток на всю жизнь Хичкока, по его собственному признанию, «заставив бояться всего, что связано с законом».

В 1907 г. Альфред начал посещать начальную школу Хаора Хаус Конвент (Howrah House Convent). В 1907-1909 гг. он также посещал монастырскую школу «для дочерей джентльменов и маленьких мальчиков» Уод Стрит Скул (Wode Street School) и недолгое время был пансионером в Салезианском колледже в Баттерси. После переезда семьи в другой район Лондона, Степни, юный Хичкок в октябре 1910 г. поступил в Иезуитский колледж св. Игнатия в Стамфорд Хилл. Славившееся своей жесткой дисциплиной, это учебное заведение, по признанию кинорежиссера, стало тем местом, где он по-настоящему познакомился со страхом. Тем не менее, Хичкок стабильно входил в пятерку лучших учеников класса, особенно отличаясь в латыни, английском и французском языках, а также на уроках религиозного образования. Сам Альфред больше всего любил географию, особенно ему нравилось изучать железнодорожные и обычные карты, автобусные расписания и пр. Кинорежиссер отмечал, что годы обучения в иезуитском колледже привили ему «организованность, любовь к контролю и до некоторой степени аналитические способности». Все эти детали ранней биографии Хичкока позволяют лучше понять его творческую манеру, особую эстетику страха, которой пронизаны практически все его работы.

Юность

В 1913 г. Альфред покинул колледж св. Игнатия, заявив родителям, что хочет стать инженером. Он поступил на вечернюю программу лондонской Инженерно-навигационной школы, где изучал механику, электричество, акустику и навигацию. В декабре 1914 г. отец Альфреда, Уильям Хичкок, скончался от почечной недостаточности в возрасте 52 лет. Чтобы поддержать финансово себя и мать, будущий кинорежиссер устроился за 15 шиллингов в неделю техником в Телефонную компанию Уильяма Хенли. Он продолжил обучение на вечерних курсах, правда, взяв новые предметы – историю искусства, живопись и политико-экономические науки. Семейный бизнес – лавка по продаже фиш-энд-чипс, отошел к старшему брату Уильяму.

Когда началась Первая мировая война, Альфред был слишком юн, чтобы записаться добровольцем в армию. Он достиг подходящего возраста в 1917 г., но был отбракован комиссией в резерв по состоянию здоровья. «Пригодный только для малоподвижной работы», до окончания войны Хичкок изучал подрывное дело.

В 1919 г. Хичкок занимался редактурой и вопросами менеджмента в издававшемся при телефонной компании журнале «Хенли Телеграф». Впоследствии его повысили до специалиста по рекламе – Альфред писал короткие тексты и делал иллюстрации к продукции компании. Именно эту работу Хичкок называет своим первым шагом к миру кино. В этот период он увлекается фильмами Ч. Чаплина, Б. Китона и Ф. Ланга. В том же году дочерняя компания Парамаунт Пикчерс объявила об открытии киностудии в Лондоне и съемках фильма «Скорбь Сатаны». Альфред отправил свои рисунки интертитров, и его наняли работать на Ислингтон-студиос в качестве дизайнера титров. Однако политика студии позволяла сотрудникам пробовать себя и в других областях кинопроизводства. Так, за три года работы на студии Хичкок стал соавтором, художником-постановщиком и продакшн-менеджером для 18 немых кинокартин.

В 1922 г. Ислингтон-студиос была преобразована в Гейнзборо Пикчерс, и Хичкок получил должность помощника режиссера. В 1923 г. он ассистировал режиссеру Грахаму Каттсу в работе над сценарием и сценографией картины «Женщина женщине». Тогда же Хичкок познакомился с Альмой Ревиль, с которой сочетался браком в 1926 г. В 1928 г. родилась их единственная дочь Патриция Альма Хичкок. В 1923-1926 гг. Альфред продолжал сотрудничество с Каттсом. Работая над его картиной 1924 г. «Подлец», Хичкок посетил Потсдам, где познакомился с творчеством Ф. Мурнау, чьи фильмы оказали на него значительное влияние.

В 1925 г. Хичкок срежиссировал свой первый фильм – «Сад наслаждений», не имевший, однако, коммерческого успеха. Несмотря на это, руководство студии оценило работу Альфреда, и в 1926 г. он был назначен режиссером снимавшейся в Мюнхене ленты «Горный орел». Сам Хичкок называл эту работу «очень плохим кино». В 1927 г. Альфред снял свой первый триллер «Жилец», имевший успех как у публики, так и у кинокритиков. Именно эту кинокартину Хичкок называет своим первым фильмом. Также интересно, что в этой ленте режиссер впервые сыграл эпизодическую роль, камео, ставшее частью его фирменного стиля: «Задача была вполне утилитарна: заполнить кадр. Потом это превратилось в суеверный предрассудок и наконец в гэг».

В 1929 г. Хичкок срежиссировал ленту «Шантаж», ставшую первым английским звуковым фильмом. В 1930-е он продолжил работать в жанре триллера, отрабатывая стилистические приемы, сделавшие его кинопочерк особо узнаваемым. Фильм 1935 г. «Тридцать девять ступеней» имел успех не только в Великобритании, но и в США. Еще до начала Второй мировой войны в марте 1939 г. Хичкок подписал с продюсером Дэвидом Селзником семилетний контракт и в том же году вместе с семьей перебрался за океан.

Зрелые годы

Первым совместным творческим проектом Хичкока и Селзника стал фильм 1940 г. «Ребекка», победивший в номинациях «лучшая работа оператора» и «лучший фильм года» кинопремии «Оскар». Работа над этой лентой стала испытанием для обоих кинодеятелей. Альфред впоследствии недоумевал и жаловался на чрезмерное вмешательство продюсера, называвшего Хичкока «всего лишь режиссером», и, наоборот, Селзник негодовал о чрезмерном контроле со стороны Хичкока над всеми процессами на площадке.

Различие в столь важном аспекте кинопроизводства, как продюсирование в США и Великобритании, вероятно, сказалось на том, что с 1941 г. Хичкок выступал не только режиссером и сценаристом своих фильмов, но и самостоятельно занимался их продюсированием. Первой работой, где Хичкок выступает в разных амлуа, стал фильм «Подозрение» 1941 г. с Кэри Грантом, снявшемся в четырех картинах режиссера.

В 1940-е Хичкок работал как в США, так и в Великобритании. В 1944 г. и в 1945 г. он снял военные короткометражные пропагандистские фильмы «Счастливого пути», «Приключение мальгаче», «Сражающееся поколение».

Послевоенный период в его творчестве открывает работа 1945 г. «Завороженный», где Хичкок исследует психоанализ и тему бессознательного. В 1945 г. вместе с другом Сидни Бернштейном открыл продюсерскую компанию «Трансатлантик Пикчерс», которая начала функционировать в 1947 г., когда закончился контракт Хичкока с Селзником. Первой работой, ставшей впоследствии культовым фильмом в жанре «триллер» и «саспенс», стала «Веревка» (1948).

Самым продуктивным и сильным в творческом плане периодом в жизни Хичкока стало десятилетие с 1954 по 1964 гг. В этот период были созданы самые знаменитые киноленты, такие как «Психо», «Марни», «Птицы», «Окно во двор», «Головокружение» и др. Эти работы выделяет глубокий психологизм и неожиданные повествовательные решения. Главные герои – невинные жертвы обстоятельств и запутанных, зачастую необъяснимых ситуаций. В отмеченных кинолентах особое внимание Хичкок уделял звуку, сценографии и монтажу. Так, в «Психо» он впервые применяет быстрый дробный монтаж, чтобы, например, передать страх и ужас сцены убийства главной героини.

С 1966 г. по 1976 г. создал всего 4 киноленты, последней из которых стал фильм «Семейный заговор».

В 1980 г. получил орден командора Британской империи и был произведен в рыцари. В том же году получил почетную награду Американского института кино.

Скончался дома в Бель-Эйр, Лос-Анджелес, 29 апреля 1980 г. от почечной недостаточности. Творческое наследие Хичкока насчитывает 55 полнометражных фильмов и 21 телефильм в серии «Альфред Хичкок представляет».

Избранная фильмография

Шантаж (1929)

Ребекка (1940)

Веревка (1948)

Окно во двор (1954)

Альфред Хичкок представляет (1955)

Головокружение (1958)

К северу через северо-запад (1959)

Психо (1960)

Птицы (1963)