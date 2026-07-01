ХЕРРМАНН ИГНАТ

Писатель, журналист.

Автор юмористической прозы, описывающей городскую среду и маленького человека в ней. Из его жанровых сценок из жизни старой Праги выкристаллизовался популярный тип добродушного мещанина Конделика. Использовал псевдонимы Войта Махатый, Шванда или Ипсилон.

Становление

Родился 12 августа 1854 г. на горной мельнице близ местечка Хотебор, был тринадцатым ребенком в семье. Его отец владел мельницей, мать была дочерью книжного издателя. Старшие братья Игната Густав и Эмиль также были связаны с литературой. Эмиль, будучи юристом по образованию, был автором популярных правовых сочинений. Начальное образование Игнат Херрманн получил в Градце Кралове, куда семья переехала вскоре после его рождения. После неудачной попытки поступить в среднюю школу он уехал в Прагу, где стал помощником купца (1868-1871), затем работал подручным в галантерейном магазине. Отчасти благодаря связям брата-адвоката, отчасти благодаря собственному упорству в желании вырваться из купеческого и галантерейного окружения Херрманн вошел в круг известных пражских беллетристов. С 1873 г. он был сотрудником издательства Яна Отты, сначала был коммивояжером, а с 1876 и 1877 гг. - редактором двух ежегодных выпусков юмористического журнала «Paleček». Именно в этом издании в 1873 г. он дебютировал в качестве автора. В 1878 г., когда «Paleček» прекратил свое существование, Херрманн вынужден был устроиться писарем в юридическую контору своего брата и проработал там несколько лет.

Журналист

В 1881 г. журналист был принят на работу в газету «Народни листы», начав с должности кассира, в 1885 г. он стал судебным корреспондентом издания. В 1882 г. Игнат Херрманн основал и стал редактором юмористического журнала «Шванда дудак» («Švanda dudák»), в большой степени заполняя его собственными текстами. Издание это просуществовало вплоть до 1930 г., лишь на короткое время перестав выходить в период Первой мировой войны . Так, например, в этом издании выходил роман Херрманна «У продуктовой лавки» («U snědeného krámu», 1890). С 1882 г. он также был постоянным новеллистом в еженедельном приложении «Народних листу». Таких рассказов он написал более пятисот, некоторые из них издал в книгах «С пятого на девятое» («Páté přes deváté») и «Muž bez třináctky». В «Народни листах» он проработал до их закрытия в начале 1918 г., однако в 1920 г. вернулся вновь и был автором этого журнала вплоть до самой своей смерти. В 1918-1920 гг. сотрудничал с журналом «Путь» («Cesta»).

Литератор

Разочарованный поверхностностью и поспешностью журналистской работы, Игнат Херрманн решил заняться более серьезным литературным трудом. Однако его юмористическая проза была очень популярна дома и постоянно переводилась за рубежом, что заставляло его вновь возвращаться к написанию фельетонов. Так, его юмористические рассказы были переведены на немецкий, голландский, польский, хорватский, словенский и русский языки. В 1896 г. в «Народних листу» по частям вышел роман Херрманна «Отец Конделик и жених Вейвара» («Otec Kondelík a ženich Vejvara»). Он представлял собой приключенческий сериал, внутреннее содержание и «романовость» которому добавлял образ несмелого и неловкого Франтишека Вейвары. Комичности повествованию добавляло его взаимодействие со вторым заглавным героем Конделиком. В 1900-1902 гг. вышла вторая часть этой серии, роман «Тесть Конделик и зять Вейвара» («Tchán Kondelík a zeť Vejvara»). Литературная критика, обвинявшая писателя в том, что он восхваляет чешское мещанство, все же признавала, что ему удалось изобразить типическую фигуру Конделика – работящего и добродушного обывателя, с наслаждением наблюдающего за собственным процветанием, все поступки и кругозор которого ограничивались пределами собственной семьи.

В 1880-х гг. Херрманн предпринимал попытки создания иной прозы. Его первой книгой беллетристики стала «Из бедной чернильницы» («Z chudého kalamáře», 1880), которую он посвятил писателю Яну Неруде . Более ярко талант Херрманна проявился в книге «Пражские фигурки» («Pražské figurky», 1884), в которой появились герои его более поздней крупной и малой прозы: мелкие торговцы и ремесленники, служащие, прислуга, живущие в историческом центре Праги или в ее предместье в 1870-1880-е гг. Здесь автор подробнейшим образом описал их окружающую действительность, стиль жизни и внутренний мир, часто небогатый глубокими переживаниями. В течении 1880-х гг. авторский подход Херрманна становился глубже, в особенности в описании психологического состояния героев. Это проявилось как в фельетонах «Из пражских закоулков» («Z pražských zákoutí», 1889), так и в его повести «Пан Мелихар», в которой автору удалось создать психологический тип «добряка», готового пожертвовать собой ради других.

Вершиной творческого пути Игната Херрманна можно назвать роман «У продуктовой лавки» («U snědeného krámu», 1890). В период, когда в Чехию начали проникать великие европейские реалистические романы, писателю удалось создать масштабный реалистичный образ пассивного и податливого героя Мартина Жемлы, который, потерпев неудачу в роли предпринимателя, купца и мужа, кончает жизнь самоубийством. Автор применил здесь собственный опыт жизни в купеческой среде 1870-х гг. и описал сформировавшую его героя среду с документальной точностью, напоминавшей романы Эмиля Золя .

Общественная жизнь Игната Херрманна была необычайно активной: он был председателем (с 1891 г.) объединения чешских авторов «Май», заместителем председателя литературной секции общества «Художественная беседа» (с 1891 г.), членом «Союза чешских журналистов» (1894-1911 гг.) и др. обществ. Он также стоял у истоков плавательного спорта в Чешской Республике. В 1895 г. он организовал первые крупные публичные соревнования.

Игнат Херрманн умер 8 июля 1935 г. в городке Ржевнице близ Праги в возрасте 81 года.