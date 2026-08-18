ХЁРЛИ ДЖЕЙМС ФРЭНСИС

Ранние годы

Джеймс Фрэнсис Хёрли родился 15 октября 1885 г. в пригороде Сиднея. До тринадцати лет обучался в школе. Затем решил ее оставить и начать трудовую жизнь. Для этого он устроился на сталелитейный завод «Esk Bank Ironworks» в г. Литгоу. Здесь он познакомился с фотографированием, влюбившись в этот процесс. Часто вместе со своим наставником с завода Х. совершал прогулки по окрестностям городка и фотографировал.

Увлечение фотографией

Спустя два года последовало возвращение Х. домой. Здесь он поступил в вечернюю техническую школу. Часто посещал лекции в Сиднейском университете. Днем же Х. работал служащим на телеграфе, где познавал тонкости фотографического дела. Первые деньги за фотографии Х. получил от Edison Phonograph Company.

С 1905 г. Х. трудился фотографом в местной почтовой компании «Harry Cave». Его мастерство росло, а фотографии получили известность. В 1910 г. состоялась первая фотовыставка Х. Однако банкротство «Harry Cave» оставило Х. без работы.

Путешественник

В 1911 г. Х. пригласили в первую в его жизни экспедицию, и он стал фотографом Австралийской антарктической экспедиции 1911 – 1913 гг. В путешествии, наряду с фотографированием, Х. принимал участие и в научных экспериментах. В ноябре 1912 – январе 1913 гг. он стал участником похода «Южной партии» Э. Бейджа, которая изучала земной магнетизм в непосредственной близости от южного магнитного полюса земли. Команда пересекла почти 600 миль.

По возвращении домой осенью 1913 г. Х. показал сиднейским зрителям свой фильм «Родина снежных бурь». Это творение сделало его всемирно знаменитым.

Новые берега

С октября 1914 г. Х. участвовал в Имперской трансантарктической экспедиции, которую организовал Э. Шеклтон. Команда должна была пересечь Антарктиду от моря Уэдделла до моря Росса. Однако судно оказалось зажато льдами и позднее затонуло. Экспедиция чудом добралась до о. Элефант, а в августе 1916 г. отбыла на о. Южная Георгия. Все это время Х. снимал. Однако решением Э. Шеклтона большую часть негативов уничтожили, осталось только 120 из них. Тем не менее, сохранившиеся материалы позволили Х. в 1919 г. подготовить фильм «Юг!», ставший не менее известным, чем первый его фильм.

Военный фотограф

С августа 1917 г. – на службе Австралийских вооруженных сил. Был официальным военным фотографом в чине капитана, служил на западном фронте. В конце 1917 г. ушел в отставку и отбыл на Ближний Восток, где служил до конца войны.

Последующие годы

После войны Х. занялся производством фильмов. В начале 1920-х гг. он участвовал в экспедициях на о-ва Торресова пролива и Папуа-Новая Гвинея, в 1929 – 1931 гг. – в составе Британско-Австрало-Новозеландской антарктической исследовательской экспедиции. Трудился в 1930-е гг. на «Cinesound Movietone Productions».

В годы Второй мировой войны – военный фотограф на Ближнем Востоке. С 1946 г. – в Австралии, читал лекций, публиковал фотографии, был журналистом. Умер Х. 16 января 1962 г. в Сиднее.

Семья