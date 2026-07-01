ХЕРЕМОН ИЗ АЛЕКСАНДРИИ (др.-греч. Χαιρημών)

Древнегреческий философ-стоик, историк и филолог периода Империи

Херемон был жрецом при египетском храме Сераписа и библиотекарем в Алексанрийской библиотеке. Был учителем грамматика Дионисия Александрийского и некоторое время преподавал в александрийской грамматической школе. В 49 г. Херемон был вызван в Рим, где в вместе с перипатетиком Александром из Эг стал воспитателем будущего императора Нерона.

Херемоном были написаны несколько сочинений: «Об иероглифах», «Египетские вопросы» (трактат о египетской религии и ритуалах), «О кометах» (скорее всего, речь шла не об астрономии, а о мантике – какие именно события предвещают кометы), кроме того, у него были и другие сочинения по грамматике, мантике (возможно, птицегаданию) и астрологии.

Херемон трактовал египетские мифы с помощью стоической системы аллегорической интерпретации. Он признавал теорию космических циклов (гибель мира в огне или при потопе и его возрождение), возможно, находя параллели для нее в египетских мифах.

Фрагменты :

Horst Р. W., van der. Chaeremon. Egyptian priest and stoic philosopher. The fragments collected and translated with explanatory notes. Leiden, 1984.