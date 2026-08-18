ХЕРАСКОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

Русский поэт, писатель, драматург. Представитель позднего классицизма и раннего сентиментализма.

Биография

Отец – Матей Хереску, по происхождению боярин из Валахии. В 1711 году переселился в Россию и получил имя Матвея Андреевича Хераскова. Мать –Анна Даниловна Друцкая-Соколинская. Михаил был младшим из троих детей. Отчим – князь Н.Ю. Трубецкой. Жена – Елизавета Васильевна Неронова (с 1760). Приемная дочь – Анна Карамышева.

В 1740 году семья перебралась в Петербург, где Трубецкой служил генерал-прокурором. По протекции отчима, Михаил, получивший хорошее домашнее образование, в 1743 году был принят в Сухопутный шляхетский корпус. Его он окончил в 1751 году, после чего начал службу поручиком в Ингерманландском полку.

В 1755 году Херасков сменил военную службу на гражданскую. Через год он начал работать асессором в Московском университете , также руководил его библиотекой. Через несколько лет он возглавил университетский театр и типографию (вокруг руководителя собирались литераторы, поэты и актеры), издавал различные университетские журналы, исполняя при этом и множество других обязанностей.

В 1761 году надворный советник Херасков стал и.о. директора университета.

Восшествие на престол Екатерины II поэт приветствовал одой, которых затем последовало немало. Херасков вместе с Волковым и Сумароковым занимался подготовкой коронации новой самодержицы, в частности, организацией маскарада под названием «Торжествующая Минерва».

В 1763 году Михаил Матвеевич стал директором университета, пробыв на этой должности до 1770 года. В 1767 году сопровождал Екатерину в ее волжской поездке. Тогда же благодаря Хераскову преподавание в университете перевелось на русский язык.

В 1770 году он переехал в Петербург, где, уже будучи статским советником, стал вице-президентом Берг-коллегии. В столице вокруг Хераскова сложился литературный кружок, по инициативе которого, предположительно, был создан журнал «Вечера» (1772-1773). В 1775 году Михаил Матвеевич вынужденно оставил службу в чине действительного статского советника. Возможно, это было связано с масонством писателя, который с 70-х годов состоял в ложах «Гарпократ» и «Озирис». Вернувшись в Москву, он сотрудничал с Н.И. Новиковым в журнале «Утренний свет». После появления в 1778 году знаменитой эпопеи Хераскова «Россиада», он был возвращен на службу, став куратором родного Московского университета.

Здесь он не терял времени даром. Благодаря Михаилу Матвеевичу при университете появился Благородный пансион. Университетская типография была передана Н.И. Новикову, что помогло тому в его работе издателя.

Не бросал куратор и масонства. Так, в начале 80-х он стал членом Ордена розенкрейцеров, участвовал в создании масонских Педагогической и Переводческой семинарий.

После ареста Новикова в 1792 году Херасков оказался в негласной опале.

Положение изменилось с приходом к власти благоволившего масонам Павла I . Ему поэт посвящал оды, а сам стал тайным советником. Уже при Александре I в 1802 году Херасков оставил службу в чине действительного тайного советника.

Последние годы поэт провел в Москве, занимаясь творчеством. Скончался в сентябре 1807 года, похоронен в Донском монастыре.

Творчество

Михаил Матвеевич начал свою творческую деятельность в начале 1750-х годов. Тогда он писал оды, басни, эпиграммы. В 1758 году вышла в свет его принесшая известность трагедия «Венецианская монахиня». В ней уже проявилось смешение двух стилей, характерное для поэта: уходящего классицизма и зарождающегося сентиментализма.

В 1760 году Херасков начал выпускать литературный журнал «Полезное увеселение», где также публиковал и свои стихи. В 1760-е им были созданы лирические сборники «Анакреотические оды», «Философские оды». В стихах Хераскова также можно увидеть элементы и классицизма, и сентиментализма. В них также заметно влияние философии масонства с ее нравоучительной составляющей.

Большой вклад внес Михаил Матвеевич в развитие русской прозы, создавая политико-дидактические романы. Среди них «Нума Помпилий, или Процветащий Рим» (1768), «Кадм и Гармония» (1787), «Полидор» (1794), отражавшие социально-политическую проблематику творчества Хераскова.

С 1761 по 1805 год поэт написал около десятка поэм, самой известной из которых стала первая русская героическая поэма «Россиада» (1770-1778). В ней рассказывалось о взятии Иваном Грозным Казани в 1552 году, которое в поэме преподносилось как окончательное освобождение от монгольского ига. Написанная «высоким стилем» поэма стала настоящей классикой русской литературы.

Херасков создал двадцать пьес. Среди них трагедии «Борислав» (1774), «Идолопоклонники, или Горислава» (1782), «Пламена» (1786), «Освобожденная Москва» (1798), «Зареида и Ростислав» (1809). Здесь была сильно выражена патриотическая тема, поэт заявлял о важности сильной центральной власти.

Среди комедий самой известной, пожалуй, стали «Безбожники» (1761), которая больше напоминала трагедию по стилю и содержанию.

Были среди пьес и «слезные драмы»: «Друг несчастных» (1774), «Гонимые» (1775), «Милана» (1798). В них главное внимание было сосредоточено на человеческой личности, воспевалась ее самоценность, что, очевидно, и объясняло успех драм.