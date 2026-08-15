ХЕМНИЦЕР ИВАН ИВАНОВИЧ

Баснописец, военный, дипломат, педагог.

Биография

Отец – выходец из Саксонии Иоганн Адам Хемницер, военный лекарь, а затем инспектор военного госпиталя в Петербурге. Семья придерживалась лютеранского вероисповедания. Отец занимался образованием сына с ранних лет. Тот быстро научился писать и читать, штудировал арифметику, немецкий и латинский. Затем мальчик поступил в астраханскую школу Нейбауера, при этом частным образом занимаясь русской словесностью и математикой. В середине 1750-х Иван с матерью перебрались в столицу (через год к ним присоединился отец). Здесь мальчик жил в пансионе и учился у преподавателя медицинского училища.

В 1757 году, будучи всего 12 лет от роду, Иван поступил в Нашебургский пехотный полк, хотя отец хотел, чтобы тот связал себя с медициной. Был участником Семилетней войны 1756-1763 годов . В 1759 году в Кенигсберге Хемницер вновь увиделся с отцом, который служил военным лекарем. Вернувшись на родину, он перешел в Копорский полк. С 1762 года стал адъютантом генерал-майора Ф. Остермана , через четыре года стал поручиком, в 1769-м – курьером при главнокомандующем.

После оставления военной службы Хемницер, благодаря другу поэту Н. Львову , который был родственником главы Горного училища, стал работать в Берг-коллегии. Также он стал членом ученого собрания данного училища, которое было открыто в 1774 году (таким образом, он работал здесь с момента основания). В этом качестве Иван Иванович переводил на русский труды по горному делу (к примеру, «Кобальтословие или описание красильного кобальта» И. Лемана). Занимаясь этим, он столкнулся с необходимостью составления русских терминов в данной сфере, таким образом став здесь первопроходцем. Также он был педагогом училища, преподавал студентам французский и немецкий. Кроме того, Хемницер заложил основу училищной библиотеки, специально закупая для нее книги.

В 1782 году Иван Иванович стал генконсулом в турецкой Смирне. На этом посту он проработал два года, после чего скончался весной 1784 года. Точное место смерти и захоронения Хемницера неизвестно. Большинство историков считает, что он умер в Смирне и был похоронен там же, однако затем его прах был перенесен в Николаев, о чем есть косвенные свидетельства. Некоторые полагают даже, что и скончался дипломат в Николаеве.

Творчество

Иван Хемницер стал крупнейшим баснописцем России докрыловской эпохи. Его дебютная книга басен была напечатана в 1779 году, свое имя автор скрыл. Иван Иванович делал переводы басен Лафонтена и Геллерта , а также сочинял свои собственные. Они пользовались огромным успехом у читателей. Одними из самых известных стали его басни «Метафизик», «Богач и бедняк», «Стряпчий и воры», «Боярин Афинский», «Два льва соседи», «Резчик и статуя» и др. Хемницер поднимал в своем творчестве такие актуальные и злободневные темы, как порочные нравы дворянства, взяточничество чиновников и несправедливость судей, заносчивость выскочек и даже военная политика екатерининского времени. В своих сатиричных баснях, разошедшихся в народ, Иван Иванович стоял на стороне притесняемых тружеников. Его произведения были написаны легким разговорным языком в разных жанрах: это могли быть басни-сказки, басни-эпиграммы и т.д.

До середины XIX века было осуществлено 36 изданий басен Ивана Хемницера, что означало невообразимый успех его творчества. Он проложил дорогу другому великому баснописцу Ивану Крылову .