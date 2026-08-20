ХЕЛЬСИНКСКИЙ АКТ 1975

Соглашение 35 государств Европы и Северной Америки, которое устанавливало принципы миролюбивого и гуманного международного порядка в Европе. Это соглашение стало результатом и высшей точкой политики «Разрядки».

Страны-участницы: Австрия, Бельгия, Болгария, Ватикан, Великобритания, Венгрия, ГДР, ФРГ, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, США, СССР, Турция, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Югославия.

3 июля 1973 г. в Хельсинки по инициативе сверхдержав началось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое должно было урегулировать все возникшие в ходе «холодной войны» международные проблемы в Европе. В совещании участвовали представители почти всех европейских стран, а также США и Канада.

18 сентября 1973 г. - 21 июля 1975 г. переговоры проходили в Женеве с участием Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Святейшего Престола, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистических Республик, Турции, Финляндии, Франции, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

1 августа 1975 г. главы этих государств, собравшись в Хельсинки, торжественно подписали Заключительный Акт совещания. Это был момент торжества политики мира, мирного и добрососедского сосуществования стран с различным общественным строем. Акт затрагивал широчайший круг международных проблем, включая торговлю, промышленное сотрудничество, сотрудничество в области науки и техники, охраны окружающей среды, культурных и межличностных взаимосвязей.

Государства, подписавшие Акт, обязывались «уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга» … «право друг друга свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и административные правила».

Важное положение, сохраняющее актуальность и сегодня, гласило: «границы могут изменяться, в соответствии с международным правом, мирным путем и по договоренности. Они имеют также право принадлежать или не принадлежать к международным организациям, быть или не быть участником двусторонних или многосторонних договоров, включая право быть или не быть участником союзных договоров; они также имеют право на нейтралитет»…

Государства-участники обещали воздерживаться в международных отношениях «от применения силы или угрозы силой как против территориальной целостности, или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией».

«Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы.

Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника».

Глава VII была специально посвящена уважению прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений.

В области прав человека и основных свобод государства-участники будут действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН и Всеобщей декларацией прав человека».

Между принципами невмешательства во внутренние дела друг друга и гарантиями гражданских прав имелось противоречие – ведь чтобы гарантировать права, нужно было вмешиваться в дела стран, которые их нарушают.

В тех странах, где гражданские права нарушались, они продолжали попираться и дальше, а попытки других государств критиковать внутреннюю политику правительств, нарушающих права человека, объявлялись вмешательством во внутренние дела.

Для наблюдения за соблюдением Хельсинкского соглашения была создана Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В некоторых странах Восточной Европы, в том числе и СССР, возникли общественные Хельсинкские группы, которые разоблачали нарушения соглашения в области прав человека на территории социалистических стран. Участники этих групп подвергались преследованиям со стороны властей, и в начале 80-х гг. большинство из них было разгромлено.

Акт стал апогеем «Разрядки», после которого отношения СССР и США стали постепенно ухудшаться.

В 1979 г., в связи со спорами о размещении в Европе ядерных ракет средней дальности двух блоков, а также из-за ввода советских войск в Афганистан, советско-американские отношения снова ухудшились, «Разрядка» завершилась, возобновилась «Холодная война».

Исторические источники:

Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992;

Во имя безопасности и сотрудничества. К итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Хельсинки 30 июля - 1 августа 1975 г. М., 1975;

Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.). М., 1996;

Л.И. Брежнев. 1964-1982. Вестник Архива Президента. Специальное издание. М., 2006;

Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.