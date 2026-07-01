ХАЗАНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 29.05.1972, г.Томск. Окончил исторический факультет Томского государственного университета в 1994 г.

Кандидатская диссертация : Феномен религиозного историзма: некоторые подходы к пониманию еврейской и индийской традиций (Томск, 2003).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира, средних веков и методологии истории исторического факультета Томского государственного университета.

Учителя : Б.Г. Могильницкий, И.Ю. Николаева, В.М.Мучник

Область интересов : Проблемы исторического познания и особенности религиозного историзма, иудаика, индология.

Сочинения: Индийская культурная традиция и концепция игры Й. Хейзинги // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 22. Томск, 1996;

Установка на инновацию в еврейском религиозно-историческом сознании // Материалы 9-й ежегодной Международной междисциплинарной конференции о иудаике. Академическая серия. Вып. 9. Ч. 2. М., 2002;

Еврейский религиозный историзм и некоторые особенности национального сознания // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 9. М., 2002;

Поиски релевантных моделей модернизации национально-исторического сознания в иудаизме и индуизме в контексте социокультурной динамики XIX–XX вв.: опыт компаративистского анализа // Проблемы еврейского самосознания: Сб. ст. памяти проф. Юджина Винера. Академическая серия. Вып. 14. М., 2004;

Модернизация индийской традиции и становление нового религиозно-исторического сознания // Вестник Томского гос. ун-та. Томск, 2004. № 281.

Мистические алгоритмы трансформации индийской традиции в свете «игровой» парадигмы культуры // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 4 (24). С. 185–193

Бхагавад-гита в свете «игровой» парадигмы культуры // Бхагавад-гита в истории и в современном обществе: материалы V всероссийской научной конференции с международным участием. Томск, 2012. С. 307 – 325.

Феномен религиозного историзма: некоторые подходы к пониманию еврейской и индийской традиций. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT, 2011. – 228 с.