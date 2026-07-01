ХАСАВЮРТОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Основателем Хасавюртовского историко-краеведческого музея стал заслуженный учитель школы Дагестанской АССР, историк-краевед Борис Петрович Дорогобеда. Торжественное открытие музея состоялось в феврале 1990 года.

Историко-краеведческий музей располагается в двухэтажном здании, типичном для архитектурных построек купеческих домов начала ХХ века. Здание музея было возведено в 1902 году купцом второй гильдии Даутовым Адилем. Учреждение занимает половину первого этажа. Площадь экспозиционно-выставочного зала составляет более 145 кв. метров.

Хасавюртовский музей отражает всю историю Засулакской Кумыки, которая представлена в трех залах. В первом зале гости музея имеют возможность познакомиться с историей края, начиная с древних времен до 1917 года. Второй зал музея - этнографический, здесь можно более детально ознакомится с культурой кумыков, чеченцев, аварцев и так далее. Третий зал отражает историю Великой Отечественной войны , освещает участие 12 тысяч хасавюртовцев в труде и боях во время войны.

Наиболее ценными коллекциями музея являются: каменные орудия периода энеолита и палеолита (58 единиц хранения); орудия труда, предметы быта и украшения II века до н.э. - XIV века н.э. народов Северного Кавказа (149 единиц хранения); оружие дагестанских оружейников (29 единиц хранения); этнографическая коллекция (187 единиц хранения); женские украшения, ювелирные изделия, серебряные пояса (32 единиц хранения).

Хасавюртовский историко-краеведческий музей - культурный центр края. В среднем за год музей посещает около 1500-2000 посетителей.

Иллюстрации:

Хасавюртовский историко-краеведческий музей.